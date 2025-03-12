ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Ï¡ÖÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡85¡ó¤Î´ë¶È¤¬²óÅú¡¡¹áÀî¡¦É´½½»Í·ÐºÑ¸¦µæ½êÄ´¤Ù
»ñÎÁ¡§¹áÀî¸©¶õ»£
¡¡¹áÀî¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬2024Ç¯10·î¤Ë918±ß¤«¤é970±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢É´½½»Í·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤¬¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯£±·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¦¥§¥Ö¤ÈÍ¹Á÷¤Ç¹Ô¤¤¡¢287¼Ò¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢85¡ó¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Á°Ç¯¡Ê70¡ó¡Ë¤è¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï13¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯¡Ê26¡ó¡Ë¤è¤êÂç¤¤¯¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤Ï62¡ó¤Ç¡¢¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¡¦ºÎÍÑ¡×¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¡ÖÊª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÎ»»¤ÈÄÂ¾å¤²¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÎ»»¤¬²þÁ±¤·¤¿´ë¶È¤Î69¡ó¤¬ÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÎ»»¤¬°²½¤·¤¿´ë¶È¤â62¡ó¤¬ÄÂ¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É´½½»Í·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¡¦°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÄÂ¾å¤²¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£