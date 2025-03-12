¡Ú´ÚÎ®¡ÛNewJeans¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö£³Ëü¿Í¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÃ²´ê½ñÄó½Ð¡ÖÀìÂ°·ÀÌóÇË´þ¤ò»Ù»ý¡×
NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡áNJZ¡Ë¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖBunnies¡Ê¥Ð¥Ë¡¼¥º¡Ë¤Î°ìÉô²ñ°÷¤¬12Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆË¡ÄîÆ®ÁèÃæ¤Î½êÂ°»öÌ³½êADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤Î¼çÄ¥¤òÌµ¸ú¤È¤¹¤ëÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Ð¥Ë¡¼¥º¤ÏÆ±Æü¡Ö¥Õ¥¡¥ó3Ëü¿Í°Ê¾å¤Ï12Æü¡¢Á°½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¢¥É¥¢¤¬NJZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤·¤¿´ë²è²ñ¼Ò¤ÎÃÏ°ÌÊÝÁ´¤Ê¤É²¾½èÊ¬»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤ËÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÃ²´ê½ñ¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¡¦¥Ð¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¡¢Ë¡Î§»ðÌä°Õ¸«½ñ¡¢NJZ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°¼Á¤Ê·Ç¼¨Êª¤Î¹ðÈ¯ÁÜºº¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·ÄÌÃÎ½ñ¤âÄó½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀìÂ°·ÀÌó²ò¾Ã¤ò±þ±ç¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë¡£¡Ê¥¢¥É¥¢¤Î¿Æ²ñ¼Ò¡ËHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤È¡¢¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¤Î¡Ë¥Ð¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯µÄÄ¹¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¨ÂÐÅª¤Ê´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤â¡£
¤Þ¤¿¡Ö7Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÏK¡ÝPOP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ´¤È¿ÍÀ¸¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÇû¤Ã¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£ºòÇ¯¤«¤é°ìÏ¢¤Î²áÄø¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊÝ¸î¤»¤º°°ÕÅª¤ÊÀ¤ÏÀÀï¤ò¤¹¤ëº£¤Î¥¢¥É¥¢¤ò¡Ø¥Õ¥í¥É¥¢¡ÊFraudor¡áº¾µ½»Õ¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ò´°Á´¤Ë¼º¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¤ä¤Ï¤ê1Ç¯¶á¤¯HYBE¤ÈADOR¤ÎË¸³²¤È¸ÀÏÀ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÎý½¬À¸»þÂå¤Î±ÇÁü¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤È·ÚÊÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿®Íê´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿Å¨ÂÐÅª¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¡¢ÀìÂ°³èÆ°¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¶ìÄË¤ò±äÄ¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¤³¤ì°Ê¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î²»³ÚÅªÄ©Àï¤ÈÎ¹Äø¤¬³°Éô¤ÎÍ×°ø¤ÇÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤Þ¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¡¹¤È°ÂÁ´¤Ç¹¬¤»¤Ê´Ä¶¤Ç²»³Ú¤È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËADOR¤Î²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤ò´þµÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¡×¤Ï12Æü¡Ö¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï7Æü¡¢ADOR¤¬NewJeans¤òÁê¼ê¤ËÄóµ¯¤·¤¿²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¿³Ìä´üÆü¤ò³«¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤ÏÆ±Æü¡¢Á´°÷½ÐÀÊ¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²Ã¾Úµò¤È»ñÎÁ¤òÎ¾Â¦¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢14Æü¤Ë¿ÒÌä¤ò½ª·ë¤··ëÏÀ¤ò²¼¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£