【23thイニング 渚ブレンド / 24stイニング プール掃除 / 25ndイニング 駅】 3月12日 公開

小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「23thイニング 渚ブレンド / 24stイニング プール掃除 / 25ndイニング 駅」の無料公開をサンデーうぇぶりで開始した。

本作は、「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏による、野球部マネージャー3人娘たちのなにげない日常を綴ったほのぼのマンガ。今回はオリジナルドリンクに再挑戦、プール掃除、帰りの駅での一幕を描く話の3話が盛り込まれている。

現在、サンデーうぇぶりでは「1stイニング ケツバット / 2ndイニング お茶 / 3rdイニング 理由選手権 / 4thイニング モテ」、「5thイニング バリカン / 6thイニング エロい本 / 7thイニング 素振り」、「8thイニング ランニング / 9thイニング 壁に耳アリ / 10thイニング 忘れ物」の無料公開も行なわれている。

□「23thイニング 渚ブレンド / 24stイニング プール掃除 / 25ndイニング 駅」のページ

□「8thイニング ランニング / 9thイニング 壁に耳アリ / 10thイニング 忘れ物」のページ

□「5thイニング バリカン / 6thイニング エロい本 / 7thイニング 素振り」のページ

□「1stイニング ケツバット / 2ndイニング お茶 / 3rdイニング 理由選手権 / 4thイニング モテ」のページ

