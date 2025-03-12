ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Ï40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¡ÖµÕÅ¾¤ÎË¾¤ß¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡×¡¡ÂæÏÑÁª¼ê¤È¤Î¡È16ºÐº¹ÂÐ·è¡ÉÀ©¤·¤¿¥¨ー¥¹¤òÂç²ñ¸ø¼°¤â¾Î»¿¡ÚWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä2025¡×¤Ï11Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÏÆ±31°Ì¤Î黃×Þ³ò¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È3－1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
40ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤È¤Î¡È16ºÐº¹ÂÐ·è¡É¤òÀ©¤·¤¿ÁáÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢WTT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè3G¤ÇÈ¿·âµö¤¹¤âÁí¹çÎÏ¤Ç¾å²ó¤ë
ÁáÅÄ¤ÏÆüËÜÀªºÇ¹â¤ÎÂè5¥·ー¥É¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À½é¿Ø¤Ç½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥é¥êーÀï¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤É11－5¡¢11－4¤Ç¹¬Àè¤è¤¯2¥²ー¥à¤òÏ¢¼è¤·¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Âè3¥²ー¥à¤ÏÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë黃×Þ³ò¤Ë6－5¤«¤é4Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤¹¤Ê¤É8－11¤ÇÍî¤È¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥²ー¥à¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤¬Âè4¥²ー¥à¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
WTT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö24ºÐ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ï½Ð¤À¤·¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ºÇ½é¤Î2¥²ー¥à¤ò³Ú¡¹¤È¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡Ê黃×Þ³ò¤¬¡Ë°ì»þÅª¤ËÈ¿·â¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥ä¥¿¤¬Âè4¥²ー¥à¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ÆµÕÅ¾¤ÎË¾¤ß¤Ï¤¹¤°¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿¡×¤È40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òºÇ¸å¤ËÉõ¤¸¤¿ÁáÅÄ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÄê¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤¿ÁáÅÄ¤Ï2²óÀï¤ÇÆ±21°Ì¤Î¥Ö¥ëー¥Ê¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç12Æü¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤äÆ±3°Ì¤Î²¦·Ýíì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥¨ー¥¹¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£