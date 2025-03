現地時間の2025年3月11日、ホワイトハウスの南庭で ドナルド・トランプ大統領のアメリカ大統領選勝利を支えたイーロン・マスク がCEOを務める電気自動車メーカー・テスラの展示会が開催されました。この展示会の中で、トランプ大統領はテスラ車の購入を約束し、アメリカ国内で起きているテスラ車をターゲットとした抗議活動について「国内テロ」だと発言しています。Trump says he’ll label attacks on Tesla locations as domestic terrorism | The Verge

In Seattle several Cybertrucks spontaneously combusted. #TeslaTakedown pic.twitter.com/eiej9HW0Pe— Anonymous (@YourAnonCentral) March 11, 2025

Happening now at the @WhiteHouse. @realDonaldTrump @elonmusk https://t.co/RDsGlBd4xm— Dan Scavino (@Scavino47) March 11, 2025

holy shit -- Trump was reading from a literal Tesla sales pitch, complete with pricing, during his White House event with Elon Musk. (Andrew Harnik/Getty)



[image or embed]— Aaron Rupar (@atrupar.com) 2025年3月12日 5:25

Here's our statement on Trump's comments this afternoon.



#TeslaTakedown



[image or embed]— #TeslaTakedown (@teslatakedown.com) 2025年3月12日 5:34

https://www.theverge.com/news/627896/trump-tesla-domestic-terrorism-elon-musk-white-houseTrump says he will label violence against Tesla as domestic terrorism | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/03/11/trump-says-he-will-label-violence-against-tesla-as-domestic-terrorism/アメリカではマスク氏が主導する政府効率化省(DOGE)が政府職員を次々と解雇しました。これに対して、アメリカ国内では不満が噴出しており、「Tesla Takedown(テスラ・テイクダウン)」と呼ばれる抗議活動が広まっています。テスラ・テイクダウンでは、テスラ車の不買活動だけでなく、テスラのディーラーやテスラ車を狙った破壊行為まで報告されています。これに対して、トランプ大統領はテスラ支持を表明しており、ホワイトハウスの南庭でテスラの展示会まで開催しました。展示会の様子は、ホワイトハウスのダン・スカヴィーノ副首席補佐官がマスク氏の保有するSNSであるX(旧Twitter)でライブ配信しています。展示会では5台のテスラ車が展示されており、トランプ大統領はこの中から購入する車両を選んでいました。また、自身のSNSであるTruth Socialで展示会の様子を投稿しており、特にモデルSを気に入って「購入したい」と語っています。しかし、トランプ大統領は手に台本を持っていたことが写真で撮影されており、テスラ宣伝のための演技であったことが指摘されています。この展示会の中で、周囲から「大統領、全国のディーラーで起こっている暴力行為についてお話しください。彼らを国内テロリストと呼ぶべきだと言う人もいます」と声をかけられたトランプ大統領は、「私は彼らを国内テロリストと呼びます。彼らを阻止するために行動し、彼らを捕まえます。彼らは偉大なアメリカ企業に損害を与えています」と返答しました。これに対して、テスラ・テイクダウンを代表するBlueskyアカウントの@teslatakedown.comは、「テスラ・テイクダウンは非暴力の草の根抗議運動です。暴力や財産の破壊に反対します。公共の土地での平和的な抗議は国内テロではありません。政府は私たちを脅迫しようとしています。私たちは政府の行動を許しません。ドナルド・トランプが私たちの平和的な運動を国内テロと名付けようとしているのは皮肉です。この男は、自分が負けた選挙を盗むために連邦議会に暴力的な群衆を送り込み、その後、アメリカに対する重大犯罪で同僚の陪審員によって有罪判決を受けた1600人以上の暴徒を赦免した男です」と述べ、トランプ大統領の対応を非難しています。なお、NBC Newsは「倫理的な制約のため、現職の大統領はおろか政府高官が消費者向け製品をこれほど明確に推奨することは極めてまれです。2017年、第一次トランプ政権でトランプ大統領の顧問を務めていたケリーアン・コンウェイ氏がアメリカ国民にイヴァンカ・トランプ氏の衣料品ブランドを買うよう勧めた際には、政府倫理局から警告を受け、二度とそのようなことはしないように約束させられました」と指摘しています。