ËÌ³¤Æ»¤»¤Â»¥»¥ó¥¿ー¡È°ÜÅ¾¡É·×²è¤Ë¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¡×ÃÏ¸µÈþ±´»Ô¤Ïº¤ÏÇ¤â¡ÄÇ¯ÅÙÆâ¤ËÊý¸þÀ¤Þ¤È¤Þ¤ë¡©
ÀÔ¿ñÂ»½ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ê½Ñ¼£ÎÅ¤ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀÔÂ»°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦°åÎÅ»ÜÀß¡ÖËÌ³¤Æ»¤»¤Â»¥»¥ó¥¿ー¡×¡ÊËÌ³¤Æ»Èþ±´»Ô¡¢°Ê²¼¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Î°ÜÅ¾¹½ÁÛ¤ò¤á¤°¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿ー¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¸µ¤ÏÃº¹ÛºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÀÔ¿ñÂ»½ý¤ä¹üÀÞ¡¢ðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡ËÂ»½ý¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Èþ±´Ï«ºÒÉÂ±¡¤È¤·¤Æ1955Ç¯¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÑÁ«¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤Ë¸½Ì¾¾Î¤È¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯¼Ô·ò¹¯°ÂÁ´µ¡¹½¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤¬Áí¹ç¤»¤Â»¥»¥ó¥¿ー¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤È¤È¤â¤Ë±¿±Ä¡£À°·Á³°²Ê¤äÈçÇ¢´ï²Ê¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀìÌçÅª¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÅ¾·×²è¤Ï¸å½Ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤¿¤á¡¢2023Ç¯¤´¤í¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¡£
ËÜ¹Æµ¼Ô¤¬¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ÜÅ¾·×²è¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ê1¡ËÅß´ü´Ö¤ÏÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢´µ¼ÔÈÂÁ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á
¡Ê2¡Ë½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¡¢´µ¼Ô¤ÎÈÂÁ÷Àè¤È¤Ê¤ëº½Àî»ÔÎ©ÉÂ±¡¡¦´ä¸«Âô»ÔÎ©Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¤Ï¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¡¢µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡Ê3¡ËºÆÀ¸°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÏ¢·È¤¬É¬Í×¤ÊËÌ³¤Æ»Âç³ØÉÂ±¡¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤«¤é±ó¤¤¤³¤È
ÉÂ±¡¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Î³«Àß¤«¤é¤Ï70Ç¯¤Û¤É¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ¹Æµ¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Î·úÊª¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£°ÜÅ¾¤Ë¤ÏÂÑ¿ÌÀ¤Ê¤É¡¢´µ¼Ô¤½¤·¤Æ¿¦°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÁáµÞ¤Ê·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£»Ô¡ÖÆÍÁ³¡¢°ÜÅ¾¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¡×¤Èº¤ÏÇ
¤³¤Î°ÜÅ¾¹½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Èþ±´»Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Ê¤Î¤«¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Èþ±´»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤Î±¡Ä¹¤¬Èþ±´»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¡£¡Ö¥»¥ó¥¿ー¤ò»¥ËÚ»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤¿¤á¡¢24Ç¯ÅÙÃæ¤Ë°ÜÅ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¸þÀ¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢¶ñÂÎºö¤Î¶¨µÄ¤òÁáµÞ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÆÍÁ³¤Î¤³¤È¡£¥»¥ó¥¿ー¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èþ±´»Ô³°¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥»¥ó¥¿ー¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è°åÎÅ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÅ¾¤ÎÏÃ¤òÆÍÁ³¤µ¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¡×
»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Î±¡Ä¹¤¬Èþ±´»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¤¹¤ë2Ç¯Á°¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÎ©Èþ±´ÉÂ±¡¤Î·×²è¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¤ÎÈþ±´»ÔÄ¹¤¬µ¡¹½¤òË¬Ìä¡£¥»¥ó¥¿ー¤ÎÂ¸Â³¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢①¿·¤·¤¤ÉÂ±¡¤Î·úÀß¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿ÊÄ½ÀâÌÀ¡¢②¥»¥ó¥¿ー¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î¸½ÃÏ·ú¤ÆÂØ¤¨¡¢¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢»ÔÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥»¥ó¥¿ー¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯Èþ±´»Ô¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ËÄÌ¤¦´µ¼Ô¤âÁêÅö¿ô¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤â¤·¥»¥ó¥¿ー¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤é¤Ë¤âÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤È¤Î»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Ï·µà²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ï¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç³§¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë·Á¤Ç¤¢¤ì¤ÐÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤ÈµÄÏÀ¤Î¸½¾õ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥»¥ó¥¿ーÂ¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Ê¤Î¤«¡£Á°½Ð¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö°ÜÅ¾¤Ï¤â¤È¤â¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤»¤Â»°åÎÅ¤òº£¸å¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï»¥ËÚ»Ô¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ23Ç¯4·î¡¢ÂÐ³°Åª¤ËÀâÌÀ¡¦Ä´À°¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡Ö¤»¤Â»°åÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï»¥ËÚ¤¬¹¥ÅÔ¹ç¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÈþ±´»ÔÂ¦¤â¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÏ°è°åÎÅ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£²¾¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤¬°ÜÅ¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤ÈÈþ±´»ÔÂ¦¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ÈµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ÜÅ¾¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¤«
¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ËÆþ±¡¤¹¤ë´µ¼Ô¤ÏÁ´Æ»¤«¤éÍè¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÆÃ¤ËÎÙÄ®¤Î´ä¸«Âô»Ô¤«¤éÍè¤ë´µ¼Ô¤é¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç³°Íè¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë´µ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Èþ±´»ÔÌ±¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
²áµî¡¢Èþ±´»Ô¤¬Ãº¹Û¤Ç±É¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ï¿Í¸ý¤¬1960Ç¯¤Ë¤Ï8Ëü7345¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯¸å¤Ë¤Ï»°°æÈþ±´Ãº¹Û¤¬ÊÄ»³¡£85Ç¯¤Ë¤Ï3Ëü7414¿Í¤È¿Í¸ý¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤ê¡¢¤½¤Î¸å¿Í¸ý¤¬2Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£2025Ç¯1·îËö¸½ºß¡¢Èþ±´»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï1Ëü8387¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤ÈÃÏ°è°åÎÅ¤Î°Ý»ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤â¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤À¡×¤ÈÏÃ¤¹¥»¥ó¥¿ー°ÜÅ¾¤ÎµÄÏÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¢Ãå¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£