2025/3/17付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年3月3日〜3月9日)では、TOP100内の週間総再生数が2億8659.0万回(先週比5.8%減)TOP500内は6億2820.7万回(同4.9%減)となった。TOP500圏内に初登場したのは19作(先週27作)、そのうち2作(先週7作)がTOP100入りした。【TOP10動向】■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」10週連続1位 timeleszが初TOP10入り

Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」(週間再生数997.7万回/先週比6.7%減)が、10週連続通算26週目の1位を獲得した。自らの持つ歴代単独2位記録「通算1位獲得週数」を通算26週に伸ばした。同曲の累積再生数は5億464.9万回となり、5億回を突破。2024/4/22付で初登場から48週目での達成は、「ケセラセラ」の89週目を上回り、自身最速となった。また、自らの持つ「アーティスト別5億回再・突破作品数」歴代単独1位記録を塗り替え、6作目(達成順に「青と夏」「ダンスホール」「点描の唄(feat. 井上苑子)」「ケセラセラ」「インフェルノ」「ライラック」)とした。Mrs. GREEN APPLEが7週連続でTOP10の半数を占めた。3位(先週3位)は「ダーリン」(週間再生数778.5万回/先週比8.3%減)、7位(先週6位)は「ケセラセラ」(週間再生数548.5万回/先週比6.8%減)、8位(先週7位)は「Soranji」(週間再生数546.9万回/先週比6.1%減)、9位(先週5位)は「ビターバカンス」(週間再生数510.1万回/先週比14.1%減)と続いた。2位(先週2位)はサカナクション「怪獣」(週間再生数803.7万回/先週比20.5%減)、4位(先週4位)はROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数654.1万回/先週比1.4%減)がそれぞれ順位をキープした。5位(先週12位)には米津玄師「BOW AND ARROW」(週間再生数643.1万回/先週比41.7%増)が3週ぶりにTOP10返り咲き。3月5日にYouTubeで公開されたミュージックビデオ(MV)での羽生結弦さんとのコラボでストリーミングの再生数は前週比4割増となった(詳細は後述)。6位(先週11位)はtimeleszの「Rock this Party」(週間再生数631.0万回/先週比26.0%増)。2月28日に同曲をはじめとする一部楽曲のデジタル/サブスクを解禁したtimeleszにとって、初の週間ストリーミングランキングTOP10入りとなった(詳細は後述)。10位(先週9位)は、8人組アイドルグループ・CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」(週間再生数506.5万回/先週比3.0%減)。登場26週目にして2週連続TOP10、19週連続TOP30をキープする快進撃を続けている。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、前週比増はtimelesz、藤井風、CUTIE STREETの3組のみ(先週5組)と少なかったことが、TOP500週間総再生数の前週比4.9%減につながった。TOP500ランクイン曲数の1位(先週1位)は今週もMrs. GREEN APPLEでダントツの33曲(先週比±0)。2位(先週2位)はback numberの19曲(同±0)、3位(先週3位タイ)は米津玄師の15曲(同−1)、4位タイはVaundy(先週5位/同−1)とONE OK ROCK(先週3位タイ/同−2)の14曲となった。【上位トピック】■米津玄師、“メダリスト”羽生結弦さんとのコラボで大反響米津玄師が1月27日に配信を開始した「BOW AND ARROW」(週間再生数643.1万回/先週比41.7%増)が5位(先週12位)となり、3週ぶりにTOP10返り咲いた。同曲は、テレビ朝日系アニメ『メダリスト』のオープニング主題歌。フィギュアスケートに憧れ、才能を開花させていく少女・結束いのりと、元フィギュアスケーターのコーチ・明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語となっている。同曲のミュージックビデオ(MV)は、3月5日午後8時にYouTubeで公開された。米津が広大な空をバックに歌い、フィギュアスケートで14年ソチ、18年平昌で五輪2連覇を達成した金メダリスト・羽生結弦さんが氷上で舞うコラボレーションを展開した。羽生さんは自ら振付を行い、大技の4回転ルッツも披露。『メダリスト』のMVにはこのうえないリアルメダリストのキャスティング、演技構成でネットを賑わせ、YouTubeでは「人気急上昇中の音楽」1位に。ストリーミング再生数は前週比4割増の大反響を呼んでいる。■デジタル&サブスク解禁 新体制timeleszがTOP500内総再生数2位にtimelesz初のデジタルシングル「Rock this Party」(週間再生数631.0万回/先週比26.0%増)が、先週の初登場11位から5ランクアップで6位に。2月28日に一部楽曲のデジタル/サブスクを解禁したtimeleszが、初の週間ストリーミングランキングTOP10入りを果たした。timeleszは24年4月1日にSexy Zoneから改名し、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人体制に。同年9月13日からNetflixで配信を開始した新メンバー募集オーディション『timelesz project -AUDITION-』(通称タイプロ)を経て、今年2月15日に寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の新メンバー5人が加わり、8人体制となった。新体制では、3月8日放送の日本テレビ系『with MUSIC』を皮切りに音楽番組出演をスタートし、菊池・佐藤・松島が作詞した「Rock this Party」を地上波初歌唱した。これに伴ってストリーミング再生数も急上昇。6位「Rock this Party」をはじめ、12位(先週48位)「RUN」(週間再生数424.4万回/先週比69.5%増)、32位(先週78位)「ぎゅっと」(週間再生数301.0万回/先週比60.8%増)、44位(先週85位)「人生遊戯」(週間再生数259.8万回/先週比45.7%増)など計9曲がTOP100入り。TOP500内総再生数では、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ2位の2811.0万回を記録する旋風を巻き起こしている。