ÏÃÂê¤Î¿·Å¹7¸®¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡ª ³ùÁÒ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ó¥¹¥È¥í¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¥¹¥³¡¼¥óÀìÌçÅ¹¤Þ¤Ç

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. なぎさのハンバーガー(神奈川・和田塚)

2024年12月、鎌倉駅から徒歩7分ほど、和田塚駅から徒歩2分ほどの場所に薪火で焼きあげる絶品ハンバーガービストロ「なぎさのハンバーガー」がオープンしました。

なぎさのハンバーガー 写真:お店から

2. 資さんうどん 両国店(東京・両国)

<店舗情報>◆なぎさのハンバーガー住所 : 神奈川県鎌倉市由比ヶ浜1-3-10 1FTEL : 050-5595-4798

北九州で40年以上にわたり愛されているうどんチェーン「資さんうどん」が、ついに東京へ進出! 2025年2月、JR両国駅から徒歩約11分、都営大江戸線両国駅から徒歩約5分の場所にオープンしました。

資さんうどん 両国店 写真:お店から

3. シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店(東京・有楽町)

<店舗情報>◆資さんうどん 両国店住所 : 東京都墨田区緑2-16-2 ライオンズプラザ両国TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年1月、有楽町駅から徒歩4分ほどの場所に、自然派スイーツで人気の「シヅカ洋菓子店」の3号店「シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店」がオープンしました。

シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店 出典:su_taさん

4. 麺処 全て(大阪・桃谷)

<店舗情報>◆シヅカ洋菓子店 自然菓子研究所 丸の内店住所 : 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル 1FTEL : 03-6268-0009

2025年1月、桃谷駅から徒歩8分ほどの場所に「麺処 全て」がオープンしました。オープンして間もないですが、鶏のうまみが凝縮された濃厚鶏そばが人気を呼んでいます。

麺処 全て 出典:H 美味しいは正義さん

5. KAPPO TSUGUMOMO 門前仲町(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆麺処 全て住所 : 大阪府大阪市生野区桃谷2-17-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年1月、門前仲町駅から徒歩10分ほどの場所に、全国各地から取り寄せる厳選食材から作る独創的な料理を国産酒と共に楽しめる「KAPPO TSUGUMOMO 門前仲町」がオープンしました。

KAPPO TSUGUMOMO 門前仲町 写真:お店から

6. pupuMARUCO(東京・代々木八幡)

<店舗情報>◆KAPPO TSUGUMOMO門前仲町住所 : 東京都江東区福住1-13-2 1FTEL : 03-5875-9330

2024年12月、代々木八幡駅南口を出てすぐの場所に「pupuMARUCO(ププマルコ)」がオープンしました。ワインやつまみなど多くのメニューがワンコイン、500円でOKとコスパ抜群。安くておいしいと早くも人気店の仲間入りをしています。

pupuMARUCO 出典:kdchさん

7. スコーン専門店KODAMA 東京池袋店(東京・池袋)

<店舗情報>◆pupuMARUCO住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-2-15TEL : 03-6451-5550

2024年12月、池袋駅から徒歩5分ほどの場所に「スコーン専門店KODAMA 東京池袋店」がオープンしました。

スコーン専門店KODAMA 東京池袋店 出典:静0226さん

<店舗情報>◆スコーン専門店KODAMA 東京池袋店住所 : 東京都豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店7軒をまとめて紹介! 鎌倉にオープンしたハンバーガービストロから、人気のスコーン専門店まで first appeared on 食べログマガジン.