³¤³°µ¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ëŽ¢°ËÆ£»í¿¥±Ç²èŽ£ÁèÅÀ¤ÎÍî¤È¤·½ê
±Ç²è¤ÏÆüËÜ¸þ¤±¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§GettyImages¡Ë
°ËÆ£»í¿¥¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ñ¤â¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£Èà½÷¤Î½Ð¿È¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤À¡£
2015Ç¯¤ËÅìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀË½ÎÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢°ËÆ£»í¿¥¤Ï¼«Ê¬¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆ®¤¤¤ò¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤¬Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£·Ù»¡¤äºÛÈ½½ê¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¼ºË¾¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤·¡¢»ö·ï¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
·Ù»¡¾åÁØÉô¤ä¸¡»¡¤ÎÅ¨°Õ¤ÈÌµ´Ø¿´¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¡¢¥¿¥¤¥à»ï¤Î¡Ö2020Ç¯À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë100¿Í¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÏÌó60¥«¹ñ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÉôÌç¤ÇÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤¬2025Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥àÂç²ñ¤ÇÁè¤Ã¤¿¤È¤¤ä¡¢ÂçÃ«¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤È¶½Ê³¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀË½ÎÏ¤ò¸ø¤Î¾ì¤ÇÁÊ¤¨¤ëÀèÎã¤Ë
ÀË½ÎÏ¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬ºá°´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÌµ¼Â¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¡£Èï³²¼Ô¤¬´¶¤¸¤ëÉÔÅö¤Êæ·ÃÑ¿´¤Ï¡¢¹ðÁÊ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹ðÁÊ¤·¤Æ¤â¸ø¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈï³²¼Ô¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¡£°ËÆ£»í¿¥¤¬¡¢¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤Î¸Þ¥Î°æÎ¤Æà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀË½ÎÏ¤ò¸ø¤Î¾ì¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬ÏªÄè¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃøÌ¾¤Ê»ö·ï¤¬ºÇ¶á»ä¤¿¤Á¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀË½ÎÏ¤Ï¤³¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æº¬¿¼¤¯»Ä¤ëÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤ÎÃÏ°Ì¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£2015Ç¯¤Ë°ËÆ£»í¿¥¤¬ÀË½ÎÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÍè¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÃË½÷Ê¿Åù»Ø¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤Ï101°Ì¤«¤é118°Ì¡Ê2024Ç¯ÈÇÊó¹ð½ñ¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢3·î3Æü¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç°ËÆ£»í¿¥¤ÎÌ¾Á°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬¤½¤ì¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¡¢°ËÆ£»í¿¥¤Î¸µÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÌµµö²Ä±ÇÁü»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿µÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
À¾×¢ÍÛ»ÒÊÛ¸î»Î¤ÈÈà½÷¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬¡¢°ËÆ£»í¿¥¤¬Ë¡Äî¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤Î±ÇÁü¤¬Ìµµö²Ä¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»¡´±¡¢¤½¤ÎÌë¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç2¿Í¤ò±¿¤ó¤À¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¢ÀË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¼«¿È¤À¡£
¤É¤ÎÅÀ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¢¥ê¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÈà½÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î·üÇ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤¿¡£¤¿¤ÀËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¸ø±×Åª»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò½ü¤¡¢·Ù»¡´±¤ÎÀ¼¤Ï¤è¤êÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î´é¤ÈÀ¼¤âÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£½÷À¤¿¤Á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÃ¯¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾×¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»£±ÆÃæ¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿²»À¼¤Î¤¦¤Á¡¢Èà½÷¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤ë¤Ù¤ÉôÊ¬¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬·Ù»¡¤È¸¡»¡Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÍø¤Ê¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤ËîÉîÄ¤·¤¿Èà½÷¤¬¤½¤ÎÌë¡¢²Ã³²¼Ô¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤«¤é°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÎÌë¡¢°ËÆ£»í¿¥¤ËÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¬ËÜÅö¤ËÀË½ÎÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÃ¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤À¡£
»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½¤Àµ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¸ì¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¢¥ê»á¡Ê±¦¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§REX¡¿¥¢¥Õ¥í¡Ë
Ì±»öºÛÈ½¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢Èà½÷¤¬ÀË½ÎÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤Ï²Ã³²¼Ô¤òÂáÊá¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¸¡»¡¤Ïµ¯ÁÊ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤¬¹ðÁÊ¤·¤Æ¤â¡¢¶¯ÎÏ¤ÊºàÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀÇ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø¶¦µ¡´Ø¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀµµÁ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï°ËÆ£»í¿¥¤ò¡Ö¸¡»¡¤ÎºÛÈ½´±¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£Èà½÷¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·º»ö»ÊË¡À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÍºá¡×È½·è¤Î¡Ö¾ÚµòA¡×¤Ê¤Î¤À¡£
°ËÆ£»í¿¥¤Î»Ù±ç¤ËÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤¿À¾×¢ÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ê°³´¤·Èá¤·¤à¤Ù¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
È¿ÂÐ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ø³«¤òÇ§¤á¤ë¼ê¤â¤¢¤ë
¤¢¤ëÆüËÜ¿Í½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÀÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿°ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¤Î¸µÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¡¢±Ç²è¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·»ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿¼ÄÉ¤¤¤Ï¤»¤º¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢É×¤¬¼çÆ³¤¹¤ë½¸ÃÄ¥ì¥¤¥×¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¸¥¼¥ë¡¦¥Ú¥ê¥³¤¬¡¢²Ã³²¼Ô¤Î·º»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ¿Ì¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¸¢Íø¤òÊü´þ¤·¤Æ¸ø³«ºÛÈ½¤òË¾¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤âÌ¾Á°¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¥¸¥¼¥ë¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¾Þ»¿¤µ¤ì¡¢ÀË½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£»í¿¥¤â¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î»ö·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¡¢·Ù»¡¤ä¸¡»¡¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤â¶þÉþ¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¤è¤ê¡¢±ÑÍº¤È¤·¤Æ¡¢¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£
Èà½÷¤Ï¥»¥¯¥Ï¥éËÐÌÇ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÀË½ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤è¤¦½÷À¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¸ø¶¦¤Î¾ì¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥í¥ó¤Ï¡¢½÷ÀÃÎ¼±¿Í¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÈà½÷¤Ë²ñ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î2¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤òÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤¬Áá´ü¤Ë´Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¦
¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é¤È¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ë¡¼¥«¥¹¤¬À½ºî¤·¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¥Ý¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥ì¥¤¥À¡¼¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿»°ÅçÍ³µªÉ×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥ß¥·¥Þ¡§¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢1985Ç¯¤Î¸ø³«°ÊÍè¡¢»ö¼Â¾å¤Î¾å±Ç¶Ø»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢º£Ç¯¤Ä¤¤¤Ë40Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤¬°ËÆ£»í¿¥¤ÎÂî±Û¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë40Ç¯¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡´±¤«¤é¾¯½÷¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¥ì¥¸¥¹¡¦¥¢¥ë¥Î¡¼ ¡§ ¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹Ž¥¥¸¥ã¥Ý¥óŽ¥¥¨¥³¡¼¡ÙÊÔ½¸Ä¹Ž¤Ê©¥Õ¥£¥¬¥íÅìµþÆÃÇÉ°÷¡Ë