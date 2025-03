ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、バッグチャームにもなってかわいい、ディズニーデザイン「ストーリーブック型ハングウォッチ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ストーリーブック型ハングウォッチ」

© Disney

価格:7,480円(税込)

サイズ:約3.5cm、厚さ約0.8cm(カバーサイズ約4×5×1.3cm)

全長:約15cm(ストラップを伸ばした全長サイズ約27cm)

重量:約40g

主材:すずと亜鉛の合金、ミネラルガラス、カバー・ストラップ:合成皮革

クオーツ式

保証書付き

専用パッケージに入れてお届け

※防水仕様ではありません

※お届け商品には作品名の上にDisneyロゴが入ります

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

バッグチャームとしても可愛い時計。

凝ったデザインが美しいブック型カバーの中にウォッチが入っていて、時間を確認できます!

また、精密に描かれたキャラクターアートが美しく、ストラップには箔の型押し入り☆

ブック型のオシャレな専用パッケージに入っています。

デザインは『眠れる森の美女』と『美女と野獣』の2種類がラインナップ。

眠れる森の美女

© Disney

『眠れる森の美女』デザインのハングウォッチ。

華やかなデザインが目をひきます☆

© Disney

ブック型カバーの表面にはロゴが、背面にはディズニープリンセス「オーロラ姫」と、「フィリップ王子」のシルエットが。

© Disney

そして時計の文字盤にはディズニーヴィランズ「マレフィセント」の姿も!

「オーロラ姫」と「マレフィセント」の妖艶なシルエットに、時間を確認するたびに思わずうっとりとしてしまいそうです。

© Disney

パッケージの表面は、ブック型カバーと同じデザインになっています。

© Disney

裏面は「オーロラ姫」と「マレフィセント」のユニークなシルエットアートに☆

美女と野獣

© Disney

『美女と野獣』デザインのハングウォッチ。

ネイビーが基調でエレガントな雰囲気!

© Disney

ブック型カバーの表面にはロゴやステンドグラスのアートが、背面にはディズニープリンセス「ベル」の横顔シルエットがプリントされています。

© Disney

それから時計の文字盤にもステンドグラスのアートが☆

中央にデザインされた一輪のバラの花がポイントです。

© Disney

パッケージの表面には劇中にも登場する「ベル」と「野獣」のステンドグラスアートが大きくデザインされています。

© Disney

裏面には「コグスワース」に「ルミエール」、「ポット夫人」、「チップ」、お城の仲間たちのシルエットも◎

パッケージ入りなのでギフトにもおすすめ。

バッグチャームにもなってかわいい、ディズニーデザイン「ストーリーブック型ハングウォッチ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

