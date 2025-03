Ars Technicaは3月11日(米国時間)、「Firmware update bricks HP printers, makes them unable to use HP cartridges - Ars Technica」において、HP製プリンタを3月4日リリースの最新ファームウェアにアップデートすると印刷できなくなると報じた。Firmware update bricks HP printers, makes them unable to use HP cartridges - Ars Technica

○新しいファームウェアの影響HPのプリンタはサードパーティーのインクやトナーの使用を阻止するため、「ダイナミックセキュリティ」と呼ばれる仕組みを搭載している。この仕組みによりユーザーは価格の高い純正品の使用を強制され、一部からは不満の声が出ていた(参考:「HP、ファームウェアアップデートでサードパーティー製インクの使用を禁止 | TECH+(テックプラス)」)。