１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．２５ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２０．９ドル（＋２１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８８．８セント（＋６１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５６．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９７．７５セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．９５（＋０．６３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．２５ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２０．９ドル（＋２１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８８．８セント（＋６１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４１．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５６．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９７．７５セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．９５（＋０．６３）
出所：MINKABU PRESS