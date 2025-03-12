・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６６．２５ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９２０．９ドル（＋２１．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２８８．８セント（＋６１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４１．００セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５６．５０セント（－２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９７．７５セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．９５（＋０．６３）

出所：MINKABU PRESS