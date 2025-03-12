ºÙ¤¹¤®¡©³ÑÅÙ¥¥Ä¥¤¡©40Âå¤¬¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNGÈý¥á¥¤¥¯3Áª
NGÈý¤È¤Ï¤º¤Ð¤ê¥³¥ì¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏNGÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÈý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤¹¤®¡¢³ÑÅÙ¤¤Ä¤¹¤®¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¡Ä¡£¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
NG¡ºÙ¤¹¤®Èý
ºÙ¤¹¤®¤ëÈý¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È´é¤ÎÎØ³Ô¤äÈ©¤Î¼Á´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢²áÅÙ¤ËºÙ¤¤Èý¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ºÙÈý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÊÂÀ¤µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¡¢½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NG¢³ÑÅÙ¤¤Ä¤¹¤®Èý
³ÑÅÙ¤¬¤¤Ä¤¹¤®¤ëÈý¤ÏÉ½¾ð¤¬ÉÝ¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ©¤ÎÃÆÎÏ¤¬¸º¾¯¤·¹ü³Ê¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Èý¤Î·Á¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤·´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤°õ¾Ý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤ò¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¡¢¼«Á³¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NG£Æ±¤¸Ç»¤µ¤Î¡È¤Î¤Ã¤Ú¤êÈý¡É
ÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤ÇÆ±¤¸Ç»¤µ¤ÎÈý¤Ï¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´é¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤äÉ½¾ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Èý¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡ª
ÈýÆ¬¤Ï¤ä¤äÇö¤á¤Ë¡¢Èý»³¤«¤éÈý¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÇ»¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´é¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢É½¾ð¤¬Ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢40Âå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÈý¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²¹Í¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤♡