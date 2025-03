人気海外ドラマ「S.W.A.T.」が再び打ち切りとなったことを受け、主演のシェマー・ムーアが心境を率直に語っている。

2017年より米CBSで放送が開始された本作は、ロサンゼルス市警の特殊武装戦術部隊S.W.A.T.の活躍を描いた犯罪アクションドラマ。2023年5月にシーズン6での打ち切りが発表されたが、数日後にCBSがその決定を撤回し、シーズン7がされた。さらに、2024年5月にも終了を撤回してシーズン8への更新が決定した。

© 2020, 2021 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

ところがこの度、「S.W.A.T.」は再び打ち切りが発表され、シーズン9は実現しないこととなった。2度の打ち切りと復活を経験したムーアは、に動画を投稿し、「『S.W.A.T. 』シーズン8の最終回まで、あと3週間。またキャンセルされてしまった。最悪だし、悲しいよ」と心境を吐露。「この番組は、2年連続でキャンセルと復活を繰り返した。こんな経緯を持つ番組がどれだけある?ゼロか、それに近いだろう。でも俺たちは成し遂げたんだ。それを誇りに思っているよ」。

CBSに対しては、「(番組の終了が)金や世論、政治の問題だというのは理解しているけど、正しい選択だとは思わない。それは言っておく」と伝えた上で、「もし本当に終了させるなら、純粋に、正直に、心からお礼を言いたい。名誉、機会、そして経験をありがとう」と感謝のコメント。「もし気が変わったら、多くの人を笑顔にすることを約束しますよ」と続け、わずかな期待を込めた。

シリーズ継続への希望を捨てていないムーアは、「やあ、。元気かい?」と語りかけ、Netflixに向けてメッセージを発信。「S.W.A.T.」が同プラットフォームで長い間ランキング上位に位置していることを踏まえ、「Netflix、もし世界中で安定した人気を持つ番組に興味があるなら、ぜひ一緒にやろう」と呼びかけた。さらに、「NBC、FOX、ABC、俺と仲良くしないか?バーベキューに招待するよ。好きなレストランを選んでくれ。勘定は持つからさ」と、冗談交じりに他の放送局にも売り込んでいる。

なお、「S.W.A.T.」がCBSで復活を遂げる可能性は低そうだ。過去2年間、制作スタジオであるソニー・ピクチャーズ・テレビジョンは、CBSにとって魅力的な条件を提示し、ギリギリで更新を実現させていた。しかし今回CBSは更新交渉に応じず、打ち切りは確定と。

