3月18日(火)夜8時より、5人組ボーイズグループ・NOWADAYSのリアル成長バラエティーショー『NOW A LEARN DAYS』がABEMAにて日韓同時・無料配信されることが決定した。

【映像】5人組ボーイズグループ・NOWADAYS

『NOW A LEARN DAYS』は、PENTAGON、(G)I-DLE、LIGHTSUMなどが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年4月にデビューした5人組ボーイズグループ・NOWADAYSのリアル成長バラエティーショー。NOWADAYSはヒョンビン(HYEONBIN)、ユン(YOON)、ヨンウ(YEONWOO)、ジンヒョク(JINHYUK)、シユン(SIYUN)の5人で構成されており、デビューから8ヶ月間でシングルアルバム2枚とデジタルシングル2曲を発表し、幕張メッセで開催された「2024 KCON JAPAN」や「The MusiQuest」などの大規模イベントにも続々と出演、そして昨年12月には日本初の単独ミニライブ『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』も開催するなど、“K-POP第5世代ルーキー”として着々と認知度を上げている。

『NOW A LEARN DAYS』では、ダンス、歌、アイドル力を備えたNOWADAYSのメンバーたちが、まだ発掘されていない“新たな魅力”を探すために、 “無意味な学びはない!”とさまざまな場所に出かけ、学習し、成長していく様子をお届けしていく。本日公開されたティザー映像には、どこに行くか知らされないまま車に乗りソワソワするメンバーたちの姿や、柔道に挑戦したり、人気キャラクターのコスプレをして街を歩く姿などが映し出されており、早くも彼らの新たな一面を垣間見ることができる。

果たして、メンバーたちは5人5色の万能キャラクターに生まれ変わることができるのか?5人組ボーイズグループ・NOWADAYSのリアル成長バラエティーショー『NOW A LEARN DAYS』は、「ABEMA」にて3月18日(火)夜8時より全6話を日韓同時・無料配信。