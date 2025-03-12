日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の3万6520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40924.16円 ボリンジャーバンド3σ
40033.44円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39142.72円 ボリンジャーバンド1σ
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38829.87円 75日移動平均
38614.90円 200日移動平均
38252.00円 25日移動平均
37900.00円 一目均衡表・基準線
37361.28円 ボリンジャーバンド-1σ
37190.00円 一目均衡表・転換線
36976.00円 5日移動平均
36793.11円 11日日経平均株価現物終値
36520.00円 12日夜間取引終値
36470.56円 ボリンジャーバンド2σ
35579.84円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40924.16円 ボリンジャーバンド3σ
40033.44円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39142.72円 ボリンジャーバンド1σ
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38829.87円 75日移動平均
38614.90円 200日移動平均
38252.00円 25日移動平均
37900.00円 一目均衡表・基準線
37361.28円 ボリンジャーバンド-1σ
37190.00円 一目均衡表・転換線
36976.00円 5日移動平均
36793.11円 11日日経平均株価現物終値
36520.00円 12日夜間取引終値
36470.56円 ボリンジャーバンド2σ
35579.84円 ボリンジャーバンド3σ
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