　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の3万6520円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40924.16円　　ボリンジャーバンド3σ
40033.44円　　ボリンジャーバンド2σ
39417.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39142.72円　　ボリンジャーバンド1σ
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38829.87円　　75日移動平均
38614.90円　　200日移動平均
38252.00円　　25日移動平均
37900.00円　　一目均衡表・基準線
37361.28円　　ボリンジャーバンド-1σ
37190.00円　　一目均衡表・転換線
36976.00円　　5日移動平均
36793.11円　　11日日経平均株価現物終値
36520.00円　　12日夜間取引終値
36470.56円　　ボリンジャーバンド2σ
35579.84円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース