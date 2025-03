Appleが米国に「75兆円融資」って本当か？…トランプ「大満足」のウラで臭う「不自然なディール」

Appleは、対中関税を免れるため、アメリカ国内投資計画を発表した.これによって国内雇用が増えるとは思えないのだが、トランプ氏は大袈裟に歓迎している。いったい、どのようなディールが行われているのか?

Appleがアメリカ国内に75兆円投資計画

2月24日、Appleは、今後4年間で、アメリカ国内に5000億ドル(約75兆円)以上を投資すると発表した。

その内容を見ると、まずヒューストンに新工場をつくり、生成AI「アップルインテリジェンス」向けのサーバーを生産する。新工場は2026年に稼働する。また、アリゾナに誘致が決まっている台湾の半導体受託製造会社TSMCの投資に参加する。

なぜこんな投資をするのか? それは、対中関税を免れるためだ。

では、なぜ対中関税が問題になるのか? iPhoneを始めとするAppleの主要製品は、中国で生産され、アメリカに輸入される。だから、対中関税の対象になるのだ。

トランプ政権による今回の対中関税引き上げは、Appleにとって大打撃になる。Appleとしてはそれを何とか避けたいので、「アメリカ国内で投資をする」という取引条件を示したのだ。

第一次トランプ政権での問題を蒸し返し

実は、同じ問題は、第一次トランプ政権の時にもあった。そして、この時にも、Appleは製品値上げの危機に立たされ、トランプ政権と交渉した。

この時には、「Apple製品に課税すれば、Galaxyをアメリカに輸出しているサムスンが得をする」という論理で、iPhoneなどのフラグシップ製品を関税から免除させることに成功した。そして、アップルは、競争力を維持することができた(foxbusiness.com、2019年6月21日、「Apple seeks China tariffs exemption for iPhones, MacBooks」)。

アップル提案は、あまり中身がないように思える

今回のApple提案は、本当に意味があるものだろうか? 実はテキサス工場でのサーバー生産は、2017年にも、免税獲得の条件として言っていたことだ(それがいまだに実現していないということになる)。

サーバーはPCやスマートフォンなどよりずっと高価な機械なので、アメリカ国内の生産はあり得る。実際、ヒューレットパッカードなど、アメリカ国内でサーバーを生産しているメーカーは、少なくない。

ただ、製品の価格上昇を避けてアメリカ国内で生産をするといっても、部品生産まで含めて全てをアメリカで行うのか、それとも最終製品の組み立てだけをアメリカで行うのかがはっきりしない。後者であれば、アメリカ国内の雇用に対する影響は少ないだろう。

TSMCのアリゾナ工場は、すでに決定されているプロジェクトだ。それに、ここで生産される高性能半導体は、Appleの製品、とくにiPhoneにとっては大変重要な意味を持つものだから、これに積極的に参加するのは、関税問題がなくても大いにあり得ることだ。しかも、このプロジェクトは高い利益率を生む可能性があるので、無理して投資をすると言うものではない。

世界的水平分業は、Appleにとって本質的

最も重要な点は、Appleは、iPhoneの生産をアメリカ国内に移すとは一言もいっていないことだ。

それは当然のことだ、世界的な水平分業は、Appleにとって本質的なものだからだ。これを基本から変更することは、ほぼ考えられない。部品の生産まで含めて、iPhone生産のすべてをアメリカで行なうのは、ありえないことである。

工場を中国からアジア諸国に移転することは十分に考えられるが、そのためには関税が永続的であることを確認しなければならない。しかし、自動車関税について論じたように、トランプ関税は、トランプ政権が終われば終わりになる可能性が強い。そうした一時的な関税のために、現在の体制を大きく変えるのは、Appleにとって受け入れがたいことであるに違いない。

もちろん中国の賃金は上昇しつつあり、そのため、長期的にはサプライチェーンを中国から他の国々、特に東南アジア諸国に移していくことは必要とされている。これは、対中関税とかかわりなく進行している変化だ。

トランプは、大袈裟に歓迎

そこでAppleは、前述の投資計画を発表した。しかし、これは、あまり重要でないものを挙げているだけなのだろう。トランプ政権がなくなれば、また元に戻せるようなものを列挙しているだけではないのか?

少なくとも、これらの投資によってアメリカ国内の製造業の生産が増え、労働者の雇用が増えるとは考えられない。

トランプ大統領が標榜している目的は、関税をかけることによって、外国からの輸入をシャットアウトし、その見返りにアメリカ国内での生産を増やす。それによって労働者の雇用を増やそうということなのだから、その目的には合致しないことになる。

それにもかかわらず、トランプ大統領は、これを大歓迎だと言っている。トランプ氏は、自身のソーシャルメディア「トゥルースソーシャル」につぎのように投稿した。

「(アップルがアメリカに投資することを決めた)理由は、我々が行っていることへの信頼だ。それがなければ、彼らは10セントたりとも投資しないだろう。ティム・クックとアップル、ありがとう」

しかも、すべて大文字で書いている。大袈裟すぎるほどの受け入れ表明だ。(CNN Business、2月25日、「Apple, facing tariffs on Chinese imports, says it will invest $500 billion in US facilities」)

本当のディールは、我々には知り得ない

今回、Apple製品の扱いはまだ決まっていないのだが、上記のアメリカ国内投資と引き換えに免税特権が与えられる可能性がある。

しかし、これまで述べたように、アップルの投資計画の内容は乏しい。それを考えると、アップルへの対処は、不自然なディールだという印象を免れない。

もっと重要な取引が、裏でなされているのかもしれない。しかし、そんなことは、我々には知る由がない。

一般の人々には知ることができない理由によって、世界が動かされる時代になってしまった……。

しかし、大企業の経営者は「分からない」では困る。事実、アップルのCEOティム・クックは、事態をみごとにコントロールしているように見える。クックは、「90%はCEOだが、10%は政治家だ」といわれる人だが、10%だけでも、トランプと互角なのではあるまいか?

日本はどう対処すべきか?

以上のことは、日本にも大いに関係がある。2月28日公開の「トランプ『自動車に25%関税』は天下の愚策!…『単なる脅しにすぎない』といえる理由と、『いま日本がすべきこと』」で論じたように、日本は自動車関税の問題に直面しているからだ。

これにどう対処すべきかについて、日本は十分な研究をしておく必要がある。単に免除を要請するだけでは不十分だ。

重要なのは、トランプ大統領が本当は何を望んでいるかの分析だ。製造業をアメリカ国内に戻し、雇用を増やすことが可能であり、必要だと本当に考えているのか? それとも、そう主張することが選挙で票を集めるための手段になるからなのか?

もし後者であれば、選挙民が満足してくれる理由(今回アップルが発表した投資計画のようなもの)が提案されれば、それで良いのか?あるいは、それに加えて、もっと実利的な貢物が必要なのか?これに関する分析は、どうしても必要だ。そうした分析の重要性が増している。

