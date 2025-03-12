¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÈÆóÅ¾»°Å¾¡É¤ÎÍýÍ³¡¡À¯¸¢Æâ¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¡ÄÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÊý¿Ë¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë²Ý¤·¤¿25%¤Î´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤ª¤è¤½1¤«·î´Ö¡¢Éý¹¤¤ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÈÆóÅ¾»°Å¾¡É¤ÎÍýÍ³¡¡À¯¸¢Æâ¤Ç°ìÂÎ²¿¤¬¡ÄÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÆóÅ¾»°Å¾ À¤³¦¤ÏËÝÏ®¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡©
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
ÆüËÜ¤Î±ß¤Ç¤¢¤ìÃæ¹ñ¤Î¿ÍÌ±¸µ¤Ç¤¢¤ì¡¢Èà¤é¤¬ÄÌ²ß¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤ë¤È²æ¡¹¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ËÈó¾ï¤ÊÉÔ¸øÊ¿¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢3·î3Æü¡¢ÆüËÜ¤¬±ß°ÂÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ëÉÔ¸øÊ¿¤ÊËÇ°×¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï´ØÀÇ¤ÇËä¤á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2´üÌÜ¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ç¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
Â¾¹ñ¤Ï¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï²æ¡¹¤ÎÈÖ¤À¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò10¡ó¤«¤é20¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤ÏÊóÉüÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½15Ãû9000²¯±ßÁêÅö¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¡¢25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¡£¥á¥¥·¥³¤âÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤â¡¢10Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÍâÆü¤Î5Æü¡Ä
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡¡¥ì¥Ó¥Ã¥ÈÊóÆ»´±¡§
¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ï1¤«·î´Ö¡¢´ØÀÇ¤ÎÎã³°¤È¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î25%¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ï1¤«·î´Ö¡¢ÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Î3¤«¹ñ¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÍâÆü¤Î6Æü¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
´ØÀÇ¤Ï²æ¡¹¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£Ã»´üÅª¤ÊÃæÃÇ¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢Ä¹¤¤ÃæÃÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ËèÆüÇ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡£6Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë²Ý¤·¤¿25¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Î3¤«¹ñ¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿Í¢ÆþÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íè·î2Æü¤Þ¤Ç´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·èÄê¤Ç¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î50¡ó¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î38¡ó¤¬´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤Ï4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÊóÉü´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç³ô¼°»Ô¾ì¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ÈÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿4Æü¤Î¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢670¥É¥ë²¼Íî¡£Íâ5Æü¤Ë¤Ï¥á¥¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤¬´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢È¿È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6Æü¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï400¥É¥ë°Ê¾åºÆ¤Ó²¼Íî¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢7Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤âÁ°Æü¤è¤ê817±ß°Â¤¤¡¢3Ëü6887±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡ÖÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¤ËÈ¯Æ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÅ´¹Ý¤È¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ä4·î2Æü¤«¤é¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê»Ï¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÀ¤³¦¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡ÉÆóÅ¾»°Å¾ ÍýÍ³¤Ï¡©À¯¸¢Æâ¤Ç²¿¤¬¡Ä
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¤ÎÍ°°æµ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡½¡½´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¡Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢»º¶È³¦¤«¤éµßºÑ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£4Æü¡¢¥Õ¥©¡¼¥É¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ê¡¼¤Î·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÄ¾ÀÜµßºÑ¤òµá¤á¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò´ØÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÈîÎÁ¤òÂÐ¾Ý³°¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢·ë¶É¡¢Éý¹¤¤ÉÊÌÜ¤òÎã³°¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»º¶È³¦¤ÎÈáÌÄ¤Ï»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢Æâ¤Ç´ØÀÇ¶¯¹ÅÇÉ¤È²º·òÇÉ¤Î¹Ë°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Êý¿Ë¤ÎÆóÅ¾»°Å¾¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¥·¥³¤ä¥«¥Ê¥À¤Ø¤Î25%¤Î´ØÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤Ï¶¯¹Å¤ÊMAGAÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ê¥Ð¥í¾åµé¸ÜÌä¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç´ØÀÇ¤ÎÎã³°Á¼ÃÖ¤ÎÄ´À°¤Ï¾¦Ì³Ä¹´±¤Î¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î·Ð±Ä¼Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ê¥Ð¥í»á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë²º·òÇÉ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¹Ë°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¯ºö¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡½¡½¼¡¤ÎÂç¤¤Ê»³¾ì¤Ï4·î2Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ï¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶É¡¡Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4·î2Æü¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÍè½µ¡¢ÉðÆ£·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬¤ì¤Æ¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤é¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÅ´¹Ý¤ä¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤Ê¤É¤ÇÆüËÜ¤ò½ü³°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èµá¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£¤¿¤À2·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤¬ÆüËÜ¤ÏÈó´ØÀÇ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¤¹ñ¤À¤ÈÌ¾»Ø¤·¤ÇÌäÂê»ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ò½ü³°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµá¤á¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
´ØÀÇ¥ê¥¹¥¯¤Ç³ô²Á²¼Íî¡¡NY»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î¸«Êý¤Ï
Â³¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ËÏ¢Æü¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥Û¥ê¥³¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎËÙ¸Å±Ñ»Ê»á¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¦¡£
¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¤¬º£½µ¤ÏÂç¤¤¯²¼¤²¤¿¡£¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â´¶¤«¤é¤«¡©
¥Û¥ê¥³¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ËÙ¸Å±Ñ»Ê»á¡§
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÏ¢Æü¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡£Åê»ñ²È¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤È¤ê¤¢¤¨¤º³ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤â¡¢°ìÃ¶Çä¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¥Û¥ê¥³¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ËÙ¸Å±Ñ»Ê»á¡§
¤½¤ì¤«¤é·Êµ¤¤ÎÊý¤À¤¬¡¢¡ÖGDP¥Ê¥¦¡×¤È¤¤¤¦º£¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍ½Â¬¤¹¤ë»ØÉ¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£°ì¤Ä¤ÏÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬¤«¤Ê¤êºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉÔ°Â¿´Íý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ¢Æþ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍ¢Æþ¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»´üÅª¤ËÍ¢Æþ¤¬Áý¤¨¤ë¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î²¼²¡¤·Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ¼ìÍ×°ø¤Çº£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤½¤ì¤òÆÃ¼ìÍ×°ø¤È¸«¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×¤¬¾¡¤Ä¤È³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï¤¢¤Æ¤¬³°¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¥Û¥ê¥³¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ËÙ¸Å±Ñ»Ê»á¡§
Âè1´üÌÜ¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤Ü1Ç¯¶¯¤º¤Ã¤È¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢¤â¤¦Ã»ÍíÅª¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¾¡¤Ã¤¿¸å¤ËÇã¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³ô¼°Áê¾ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇã¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ´À°¤µ¤ì¤ë¡£¤à¤·¤íÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·òÁ´¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÅª¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÆÃ¼ìÍ×°ø¤Ç°²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´ü¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¯¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê´ØÀÇÉÔ¶·¤ä¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡©
¥Û¥ê¥³¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡ËÙ¸Å±Ñ»Ê»á¡§
¤Ï¤¤¡£º¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤â¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤¬¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬¹ñºÝ¶âÍ»»Ô¾ì¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤à¤·¤íÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÂ¸µ¤ÇÉ½¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ì¤Ð¤½¤ÎÊ¬·Êµ¤¤Ï¤Ø¤³¤ß¡¢¤½¤ì¤«¤é´ØÀÇ¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¾ÃÈñ¼Ô¤âºâÉÛ¤ÎÉ³¤òÄù¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£º£Æü8Æü¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¡¢¤³¤ì¤ò²òÆÇ¤Î´ü´Ö¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î´ü´Ö¤Ëº£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
GDP¡¦¸ÛÍÑ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¡Ä¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡½¡½¡ÖGDP¥Ê¥¦¡×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¼ê¹Ó¤¤´ØÀÇÀ¯ºö¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤«¡©
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
µÞ·ã¤ËËÇ°×ÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¡¢¶î¤±¹þ¤ßÍ¢Æþ¤Ç¡¢Í¢Æþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¾ÃÈñ¤â1·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¾¯¤··ÐºÑ¤¬¸ºÂ®¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡½¡½»Ô¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÊý¤À¤±¤¬ÀèÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤«¡©
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
2018Ç¯¤Î¤È¤¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ï¤½¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤È¸ºÀÇ¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡£¤À¤«¤é´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·Áê»¦¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï´ë¶È¤Î¸ºÀÇ¤ÏÍèÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¹Ô¤·¤ÆÍ¢Æþ´ØÀÇÎ¨¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤º¤ì¤¬Âç¤¤¤¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À®²Ì¤ò¾Ç¤Ã¤Æ´ØÀÇÀ¯ºö¤òÀè½Ð¤·¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÍ¢Æþ´ØÀÇÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¡¢¹©¾ì¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¡½¡½²æ¡¹¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤«¥«¥Ê¥À¤«¤é¹©¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸ÛÍÑ¤â³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ì¤Ä¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬2Ãû¥É¥ë¼å¤Ç¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£ÍèÇ¯¤Î¸ºÀÇ¤ÎÄÉ²Ã¤âÁý¤ä¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤ËºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤¿ºÐ½Ð²þ³×¤Ç¤âÁ´Éô¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¥«¥Ã¥È¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£ÂçÈ¾¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤Î½Ì¾®¤Ï¡¢Í¢Æþ´ØÀÇÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤¬ºâ¸»¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤À¤«¤é¡¢¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Í¢Æþ´ØÀÇÎ¨¤Ç´ØÀÇ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤ÈºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò¸º¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡½¡½´ØÀÇÀ¯ºö¤Ï¶¼¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤È¡©
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
¤Ï¤¤¡¢ËÜµ¤¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò¸º¤é¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤½¤Îºâ¸»¤Ï´ØÀÇ¤«¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤¬·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¡©¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤Î»î»»¤Ç¡¢GDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎGDP¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï0.24%Äã²¼¡£ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢0.32%Äã²¼¤¹¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤ÎGDP¤âÊóÉü´ØÀÇ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï3%°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤â±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ê¥À¤ä¥á¥¥·¥³¤ÏÂçÂÇ·â¤Ê¤Î¤«¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
¤ä¤Ï¤ê¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤È¤Ï¡¢USMCA¤È¤¤¤¦¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¤Ç¥¼¥í´ØÀÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸»º¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤ÎÍ¢½Ð¤Î8³ä¤°¤é¤¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡£¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤è¤êÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¥á¥¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÁ´ÂÎ20%¤°¤é¤¤¡£±Æ¶Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£
¡½¡½¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤ÏÀµ²ò¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
¤¿¤À¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.2%¤Ç¤âÀ®Ä¹Î¨¤¬²¼²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬1.33%¾å¾º¡£ÊóÉüÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤È0.77%¤Î¾å¾º¡£¥«¥Ê¥À¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥À¤ÏÊóÉü´ØÀÇ¤¬¤¢¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬4.23%¤Ë¾å¾º¡£¥á¥¥·¥³¤ÏÊóÉü´ØÀÇ¤¬¤¢¤ë¤È6%¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤é¤è¤¤¤«¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
º£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï3%¡£¤À¤«¤éÃ±½ã¤Ë1%¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ4%¤È¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤ÏÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È»Ô¾ì¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤í¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÍø¾å¤²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Îº®Íð¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¤Ï·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÊóÉüÁ¼ÃÖ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¼¤¬¤ë¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
°ìÊýÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬²¼¤¬¤ë¤¬¡¢¼«¤é¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤Ð¡¢¼«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¯¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¤Ï·ÐºÑ¤Î°¤µ¤ÎÊý¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£¸å¤Ï¤É¤Î¹ñ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¡¦Ãæ¹ñ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öºâ¡Ê¥â¥Î¡Ë¤ÎÍ¢Æþ³Û¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢Í¢Æþ³Û¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
ºâ¤ÎÍ¢Æþ³Û¤ÈËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¡¦Ãæ¹ñ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ¢Æþ¤Î35%¤Û¤É¡£¤³¤³¤ËEU¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È50%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£
¡½¡½¹ñÃ±°Ì¤Ç¸«¤ë¤È¥á¥¥·¥³¡¦¥«¥Ê¥À¡¦Ãæ¹ñ¤¬¥Ù¥¹¥È3¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀïÎ¬¤Ï¹çÍýÅª¤À¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬±ª²ó¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤ºÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÃíÌÜ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬2018Ç¯¤«¤é´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ°ÊÍè¡¢µÞ·ã¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÇ°×³ÛÀÖ»ú¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÇ°×ÀÖ»ú¤è¤êÂç¤¤¤¡£¤³¤³¤¬ASEAN·ÐÍ³¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à·ÐÍ³¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬±ª²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤À¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö±ß°ÂÍ¶Æ³¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
º£¤Ï´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤Ç¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È»Ô¾ì¤¬¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£½µ¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥ë¤ÎÁ´ÌÌ°Â¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¤ª¤½¤é¤¯º£Ç¯3²óÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÍøº¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤«¤é±ß¹â¤ÎÊý¸þ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏÆü¶ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÄ¶±ß°Â¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÙÂØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¿Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬²¾¤ËÍø¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î°ÙÂØ¤ÎÆ°¤¤¬¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¿´ÃÏ¤è¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç½ù¡¹¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¤¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô¶µ¼ø¡¡Çò°æ¤µ¤æ¤ê»á¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡£
¡ÊBS-TBS¡ØBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù¡¡3·î8ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë