À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡ÙSP¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë5¿ÍÂ·¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ3·î30Æü¤È4·î6Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¼ç±é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤～2025¡¦½Õ～¡Ù¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡õÅÄÃæÀ¬¼¤´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ö±§Ìî°ÝÀµ¤ÎMOVIE DRIVER¡×¡ØDemon City µ´¥´¥í¥·¡ÙÇÛ¿®
¡¡2019Ç¯10·î´ü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²¶¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¤¡Ù¤Ï¡¢Ìµ¿¦¤Î¥Ëー¥È¤Ç¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¤¿¤á¤Î¸À¤¤Ìõ¤È¥Ø¥ê¥¯¥Ä¤ÎÅ·ºÍ¡¦´ßÊÕËþ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¡£¶â»ÒÌÐ¼ù¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Âè38²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é5Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯º£²ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡£Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ëþ¤ÎµÁÍý¤Î·»¡¦½©ÍÕ¸÷»Ê¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¡¢»Ð¡¦½©ÍÕ°½»Ò¡Ê¾®ÃÓ±É»Ò¡Ë¡¢ÌÅ¡¦½©ÍÕ½Õ³¤¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¡¢Êì¡¦´ßÊÕË¼»Þ¡Ê¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ë¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥ÐーÅ¹Ä¹¡¦¶ðÌî³¤À±¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¡¦ËÒËÜµá¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤Ï3·î¡¢¼Â²È¤«¤éËþ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·ー¥ó¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¼Â²È¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢·Ú¿©µÊÃã¡Ö¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤ÎÁ°¤ò5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤ëËþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï²ÏÀîÉß¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ÜÆ°¤·¤ÆÁðÌîµå¤Î¿³È½»Ñ¤Ë¡£
¡¡½éÆü¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢´¨É÷¤¬¿á¤¤¹¤µ¤ÖÅÚ¼ê¤Ç¡¢À¸ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£3·î¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ç¡¢¤·¤«¤â²ÏÀîÉß¤À¤«¤éÉ÷¤â¶¯¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËþ·¯¤Ë¤Ê¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢5Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È À¸ÅÄÅÍ¿¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Î´¶ÁÛÅÁ¤ï¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£3·î¤Ç¤â¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤Æü¤Ç¡¢¤·¤«¤â²ÏÀîÉß¤À¤«¤éÉ÷¤â¶¯¤¯¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËËþ·¯¤Ë¤Ê¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢5Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡ª
5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥é¥ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ì½ê¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤·¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¤Ë¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÅ¹¤Ç½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤Ë¥³ー¥Òー¤È¤«¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÌ£¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¾®ÃÓ¡Ë±É»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÅÍ¿¿¤ÏÂæËÜ´°àú¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡¡¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤â¤É¤¦¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë5¿ÍÂ·¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë