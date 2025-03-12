インテルvsフェイエノールト スタメン発表
[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](ジュゼッペ・メアッツァ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 9 マルクス・テュラム
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 50 M. Aidoo
DF 58 M. Cocchi
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
シモーネ・インザーギ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 17 L. Ivanušec
FW 9 上田綺世
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 57 A. Sliti
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 25 S. 't Zand
MF 68 T. Kraaijeveld
FW 19 J. Carranza
FW 49 Z. Redmond
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※29:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 30 カルロス・アウグスト
FW 99 メフディ・タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 50 M. Aidoo
DF 58 M. Cocchi
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 52 T. Berenbruch
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
シモーネ・インザーギ
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 26 G. Read
DF 33 ダビド・ハンツコ
MF 5 G. Smal
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 17 L. Ivanušec
FW 9 上田綺世
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 57 A. Sliti
控え
GK 21 P. Andreev
GK 64 I. Ka
DF 15 F. González
DF 18 G. Trauner
DF 20 J. Mitchell
DF 43 J. Plug
DF 48 D. Giersthove
MF 25 S. 't Zand
MF 68 T. Kraaijeveld
FW 19 J. Carranza
FW 49 Z. Redmond
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります