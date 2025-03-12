[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](ジュゼッペ・メアッツァ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 30 カルロス・アウグスト

FW 9 マルクス・テュラム

FW 99 メフディ・タレミ

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 50 M. Aidoo

DF 58 M. Cocchi

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 52 T. Berenbruch

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 10 ラウタロ・マルティネス

監督

シモーネ・インザーギ

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 26 G. Read

DF 33 ダビド・ハンツコ

MF 5 G. Smal

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 17 L. Ivanušec

FW 9 上田綺世

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 57 A. Sliti

控え

GK 21 P. Andreev

GK 64 I. Ka

DF 15 F. González

DF 18 G. Trauner

DF 20 J. Mitchell

DF 43 J. Plug

DF 48 D. Giersthove

MF 25 S. 't Zand

MF 68 T. Kraaijeveld

FW 19 J. Carranza

FW 49 Z. Redmond

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります