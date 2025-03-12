リバプールvsパリSG スタメン発表
[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェームズ・マコーネル
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 M. Safonov
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 S. Mayulu
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 49 I. Mbaye
監督
ルイス・エンリケ
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 7 ルイス・ディアス
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 20 ディオゴ・ジョタ
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 53 ジェームズ・マコーネル
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
監督
アルネ・スロット
[パリSG]
先発
GK 1 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 8 ファビアン・ルイス
MF 17 ビティーニャ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
控え
GK 39 M. Safonov
GK 80 アルナウ・テナス
DF 3 プレスネル・キンペンベ
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 35 ルーカス・ベラルド
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 S. Mayulu
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 14 デジレ・ドゥエ
FW 49 I. Mbaye
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります