上海発「ユェチ・チ」が渋谷パルコでポップアップ開催、イベント限定のヌビアン別注アイテムも
上海を拠点に活動するブランド「ユェチ・チ（YUEQI QI）」とセレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」が、渋谷パルコで合同ポップアップを開催する。期間は3月20日から23日まで。
■YUEQI QI x NUBIAN POP-UP STORE at SHIBUYA PARCO
ポップアップでは、ユェチ・チの2025年春夏コレクションを展開。また、同ポップアップの限定アイテムとして、ショーで注目を浴びたベースボールシャツのヌビアン別注版と、オリジナルキーチェーンを発売する。ベースボールシャツ（4万1800円）は、ユェチ・チのブランドロゴをシグネチャーであるハートモチーフを用いて表現。キーチェーン（9900円）は、ビーズとイヤホンの装飾を配し、アクセントとしてブランドロゴをプラスした。
■YUEQI QI x NUBIAN POP-UP STORE at SHIBUYA PARCO
会期：2025年3月20日（木）〜3月23日（日）
会場：SHIBUYA PARCO 5階 POP-UP SPACE
所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1
営業時間：11:00〜21:00