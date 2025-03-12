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¥¤¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥È¡Ê1724¡Á1804¡Ë¡¡Author Immanuel KantTranslator Ernest Belfort Bax, Public domain, ¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¥â¥ó¥º·ÐÍ³¤Ç
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