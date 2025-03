俳優の小泉今日子と中井貴一がW主演を務めるフジテレビの4月スタートの月9ドラマ『続・続・最後から二番目の恋』(毎週月曜 9:00)の主題歌を、歌手の浜崎あゆみが担当することが発表された。本作は、2012年1月に第1期の連続ドラマ『最後から二番目の恋』、同年11月にスペシャル版として『最後から二番目の恋2012秋』、そして2014年に、第2期となる『続・最後から二番目の恋』が放送された。本作はその11年後を描いた第3期目となり、浜崎が主題歌を担当するのは3期連続となる。

浜崎は『最後から二番目の恋』シリーズとして、2012年の第1期に「how beautiful you are」、2014年の第2期「Hello new me」で主題歌を担当した。3期目の主題歌となる新曲「mimosa」は1998年のデビューから4月8日に27周年を迎える浜崎が本作の主題歌として書き下ろした楽曲となる。浜崎がフジテレビ月9ドラマの主題歌を手掛けるのは2000年リリースの「SEASONS」(ドラマ『天気予報の恋人』の主題歌)以来、25年ぶり。作曲は、これまでも浜崎の名曲を数多く手掛けてきた多胡邦夫が担当。本作の世界感にマッチした優しくそっと背中を押し、聴く人の心に寄り添う、そして誰もが共感できる人生の“応援歌”となっている。本作は、古都・鎌倉を舞台に、小泉演じるテレビ局プロデューサーの主人公と、中井演じる鎌倉市役所で働く公務員の恋を描いたロマンチック&ホームコメディ。2012年1月に第1期の連続ドラマ『最後から二番目の恋』、同年11月にスペシャル版として『最後から二番目の恋2012秋』、そして2014年に、第2期となる『続・最後から二番目 の恋』が放送された。本作はその11年後を描いた第3期目となる。前作2014年当時、小泉今日子演じる千明と中井貴一演じる和平はそれぞれ48歳と52歳、2人合わせて100歳だった。本作は、それから11年という時を経て、千明は59歳の還暦間近、和平は定年を過ぎて63歳となり、それでも互いに変わることなく相変わらずの二人の距離感のまま鎌倉の古民家で、長倉家の家族たちとともに流れゆく人生を見つめる“今”から物語ははじまっていく。■浜崎あゆみコメント『how beautiful you are』『Hello new me』に続いて、主題歌を担当させて頂き、とても光栄です。年月を重ねる事で変わっていくものと変わらないもの、誰にでもある人生の両面を表現してみました。ドラマと共に歩んできた皆様にも、今作が初めての皆様にも寄り添える一曲になるとうれしいです。