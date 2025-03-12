Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、自己最速となる登場48週目で5億回再生突破【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数997万7156回を記録し、3月12日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得した。
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
これで1月13日付から、10週連続・通算26週目の1位獲得となり、歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録【※1】を自己更新している。また累積再生数は5億464万8621回となり、累積再生数5億回を突破。2024年4月22日付の同ランキング初登場から登場48週目での5億回再生達成となった。登場48週目での達成は、「ケセラセラ」の89週を上回り自身最速を記録。これでMrs. GREEN APPLEは、6作品【※2】が累積再生数5億回突破となり、「アーティスト別5億回再生突破作品数」記録【※3】において歴代単独1位記録を自己更新した。
【※1】オリコン週間ストリーミングランキング「通算1位獲得週数」記録※（ ）内は達成付日／1位：Official髭男dism「Pretender」34週（2019年6月3日付〜2020年1月20日付）、2位：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」26週（2024年7月15日付〜2024年10月28日付、2025年1月13日付〜2025年3月17日付）、3位：Official髭男dism「Subtitle」24週（2022年10月31日付〜〜2023年2月20日付、2023年3月6日付〜2023年4月17日付）
【※2】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数5億回突破 ほか作品※達成順／「青と夏」「ダンスホール」「点描の唄 （feat. 井上苑子）」「ケセラセラ」「インフェルノ」
【※3】「累積再生数5億回突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（6作）、2位：YOASOBI、Official髭男dism（4作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月17日付：集計期間：2025年3月3日〜9日＞
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
これで1月13日付から、10週連続・通算26週目の1位獲得となり、歴代単独2位の「通算1位獲得週数」記録【※1】を自己更新している。また累積再生数は5億464万8621回となり、累積再生数5億回を突破。2024年4月22日付の同ランキング初登場から登場48週目での5億回再生達成となった。登場48週目での達成は、「ケセラセラ」の89週を上回り自身最速を記録。これでMrs. GREEN APPLEは、6作品【※2】が累積再生数5億回突破となり、「アーティスト別5億回再生突破作品数」記録【※3】において歴代単独1位記録を自己更新した。
【※2】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数5億回突破 ほか作品※達成順／「青と夏」「ダンスホール」「点描の唄 （feat. 井上苑子）」「ケセラセラ」「インフェルノ」
【※3】「累積再生数5億回突破作品数」記録／1位：Mrs. GREEN APPLE（6作）、2位：YOASOBI、Official髭男dism（4作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月17日付：集計期間：2025年3月3日〜9日＞