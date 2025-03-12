[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※26:45開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 31 D. Kochen

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[ベンフィカ]

先発

GK 1 A. Trubin

DF 4 アントニオ シルヴァ

DF 26 サミュエル・ダール

DF 30 ニコラス・オタメンディ

DF 44 トマス アラウージョ

MF 8 フレドリク アウルスネス

MF 10 O. Kökçü

MF 61 フロレンティーノ・ルイス

FW 14 エバンゲロス・パブリディス

FW 17 ケレム・アクトゥルコール

FW 21 A. Schjelderup

控え

GK 24 サムエル ソアレス

DF 64 Gonçalo Oliveira

DF 71 Leandro Santos

DF 81 A. Bajrami

MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス

MF 60 Nuno Félix

MF 84 João Rêgo

MF 85 レナト・サンチェス

FW 7 ゼキ・アムドゥニ

FW 9 アルトゥール・カブラウ

FW 19 アンドレア・ベロッティ

FW 25 G. Prestianni

監督

ブルーノ・ラージ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります