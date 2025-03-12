バルセロナvsベンフィカ スタメン発表
[3.11 欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※26:45開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
MF 61 フロレンティーノ・ルイス
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 17 ケレム・アクトゥルコール
FW 21 A. Schjelderup
控え
GK 24 サムエル ソアレス
DF 64 Gonçalo Oliveira
DF 71 Leandro Santos
DF 81 A. Bajrami
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 60 Nuno Félix
MF 84 João Rêgo
MF 85 レナト・サンチェス
FW 7 ゼキ・アムドゥニ
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 19 アンドレア・ベロッティ
FW 25 G. Prestianni
監督
ブルーノ・ラージ
※26:45開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[ベンフィカ]
先発
GK 1 A. Trubin
DF 4 アントニオ シルヴァ
DF 26 サミュエル・ダール
DF 30 ニコラス・オタメンディ
DF 44 トマス アラウージョ
MF 8 フレドリク アウルスネス
MF 10 O. Kökçü
MF 61 フロレンティーノ・ルイス
FW 14 エバンゲロス・パブリディス
FW 17 ケレム・アクトゥルコール
FW 21 A. Schjelderup
控え
GK 24 サムエル ソアレス
DF 64 Gonçalo Oliveira
DF 71 Leandro Santos
DF 81 A. Bajrami
MF 18 レアンドロ・バレイロ・マルティンス
MF 60 Nuno Félix
MF 84 João Rêgo
MF 85 レナト・サンチェス
FW 7 ゼキ・アムドゥニ
FW 9 アルトゥール・カブラウ
FW 19 アンドレア・ベロッティ
FW 25 G. Prestianni
監督
ブルーノ・ラージ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります