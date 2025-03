【「マネマネにちにち」1巻】 3月12日 発売 価格:935円

小学館は、マンガ「マネマネにちにち」の1巻を3月12日に発売する。価格は935円。

本作は「からかい上手の高木さん」の作者・山本崇一朗氏による最新作。とある高校の硬式野球部を舞台に、女子マネージャーたちがグラウンドサイドで青春を繰り広げる。

単行本では「ゲッサン」本誌掲載時のカラーを完全再現しており、幕間の描き下ろしカット6点とおまけマンガ4ページを収録。初版帯には、“マネマネ高木さん”の姿が描かれている。

【「マネマネにちにち」1巻あらすじ】

『からかい上手の高木さん』の山本崇一朗最新作は、日常×ちょいラブ(?)なハイブリッドコメディー!!

舞台はとある高校の硬式野球部。女子マネージャーがグラウンドサイドで繰り広げる青春の日日是好日!

なんかモテそうだからとマネージャーになった、野球については全然詳しくない渚茜。

野球が好きでマネージャーになった、見た目はギャルな一ノ瀬かりな。

彼氏(当時)が野球部員だったのでマネージャーになった姫宮ユキ。

部員のためにおにぎり作ったり、部室でエッチな本を発見しちゃったり、幼馴染の選手の素振りに付き合ったり、はじめての練習試合で緊張したり……

1年生マネージャー3人の思い出かさむ日々、ここからプレイボール!

ゲッサン本誌掲載時のカラーを完全再現の豪華仕様単行本!

幕間の描き下ろしカット&巻末に4ページのおまけ漫画搭載!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.