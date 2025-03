【「君は冥土様。」10巻】 3月12日 発売 価格:770円

小学館は、マンガ「君は冥土様。」の10巻を3月12日に発売する。価格は770円。

本作はしょたん氏が「サンデーうぇぶり」で連載しているマンガで、感情を知らない元殺し屋の少女・雪が、高校生・横谷人好の家でメイドとして働き始めるというストーリー。2024年10月から12月にかけてTVアニメが放送された。

10巻では高校2年生になった人好と雪が、後輩にアンナたちを迎え、より賑やかな毎日を送ることになる。

【「君は冥土様。」10巻あらすじ】

皆で迎える新学年!パパを巡る争い勃発!?

高校生・横谷人好に雇われ、

新生活を始めた元殺し屋のメイド・雪。

四苦八苦しながらも、

温かい暮らしの中で少しずつ“普通”を知り、情緒を育む毎日。

高校2年生になった人好と雪は、

後輩にアンナ達を迎え、より賑やかな毎日を送ることに。

そんな中、新たにバイトをはじめる決心をした

人好が抱える想いとは……?

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.