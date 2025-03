【「ゆるキャン△」17巻】 3月12日 発売 価格:858円

芳文社は、マンガ「ゆるキャン△」の17巻を3月12日に発売する。価格は858円。

本作はあfろ氏が「COMIC FUZ」で連載している作品。アニメ化やドラマ化もされており、TVアニメSEASON4の制作も決定している。

17巻では群馬旅二日目として、絵真が行きたかった野反湖へ。温泉やキャンプの夜、食事など、なでしこ・恵那・絵真がキャンプ旅の魅力を味わう。

また各書店にて、購入者特典が用意されている。

【「ゆるキャン△」17巻あらすじ】

