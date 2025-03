【「純情エッチング」1巻】 3月12日 発売 価格:858円

芳文社は、マンガ「純情エッチング」の1巻を3月12日に発売する。価格は858円。

本作は「ももいろモンタージュ」のまめ猫氏が「まんがタイムきららフォワード」で連載している作品。

主人公の卯月ノノはエロ漫画誌でのデビューを目指す美大生の女子。編集部から何度もボツを食らい、「男性キャラの心情がつかめていない」と指摘され続けた彼女は、同級生の男子、ハルに直接聞くことにする。

各書店にて購入特典が用意されているほか、有償特典としてメロンブックスでは描き下ろしアクリルスタンド、ゲーマーズではB2タペストリーが用意されている。

【「純情エッチング」1巻あらすじ】

