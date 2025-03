PS Storeにて開催中のセール「SALE MANIA」が本日3月12日まで！「龍が如く8」や「DEATH STRANDING」、「ユニコーンオーバーロード」などが対象に

【PS Store:SALE MANIA】 開催期間:3月12日23時59分まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Storeにてセール「SALE MANIA」を開催している。期間は本日3月12日23時59分まで。

本セールでは、「龍が如く8 デラックス・エディション」や、「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT」、「ユニコーンオーバーロード」などがラインナップ。様々なプレイステーション 5/プレイステーション 4向けタイトルやDLC、ゲーム本編にDLCや特典が付属する各種エディションが、期間中割引価格で提供される。

なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページで確認してほしい。

□「PS Store:SALE MANIA」のページ

対象タイトル紹介(一部)

「龍が如く8 デラックス・エディション」

価格:10,780円→5,390円(50%オフ)

□PS Store「龍が如く8 デラックス・エディション PS4 & PS5」のページ

「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT」

価格:6,490円→3,245円(50%オフ)

□PS Store「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT」のページ

「ユニコーンオーバーロード」

価格:8,778円→5,705円(35%オフ)

□PS Store「ユニコーンオーバーロード PS4&PS5」のページ

