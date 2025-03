プレミアリーグが今夏アメリカでプレシーズン大会を開催決定！マンUら4クラブが参加へ

プレミアリーグは11日、2025年7月26日から8月3日にかけて、アメリカで「プレミアリーグ サマーシリーズ」を開催することを発表した。今回で2回目の開催となるプレシーズントーナメントには、ボーンマス、エヴァートン、マンチェスター・ユナイテッド、ウェストハムが参加することが決定。計3都市を回り、4チームで総当たり戦を行う。試合日程は以下の通り。※すべて現地時間

▼7月26日 会場:メットライフ・スタジアム(ニュージャージー)16:00 エヴァートン vs ボーンマス19:00 マンチェスター・ユナイテッド vs ウェストハム▼7月30日 会場:ソルジャーフィールド(シカゴ)17:30 ウェストハム vs エヴァートン20:30 マンチェスター・ユナイテッド vs ボーンマス▼8月3日 会場:メルセデス・ベンツ・スタジアム(アトランタ)14:00 ボーンマス vs ウェストハム17:00 マンチェスター・ユナイテッド vs エヴァートンプレミアリーグの最高経営責任者のリチャード・マスターズ氏は、2回目となるサマーシリーズの開催決定を受け、以下のように述べた。「プレミアリーグ・サマーシリーズをアメリカで再び開催できることをうれしく思います。前回のトーナメントや、『プレミアリーグ・モーニングス・ライブ』のイベントで、アメリカには信じられないほど熱狂的なファンがいることを知っています」「参加する4クラブには、ワールドクラスの選手と監督がいるので、シーズン開幕前に素晴らしいプレミアリーグの体験をもたらしてくれることは間違いないでしょう」なお、2023年に行われた1回目では、アストンヴィラ、ブレントフォード、ブライトン、チェルシー、フラム、ニューカッスル、マンチェスター・ユナイテッドが参加し、チェルシーが優勝に輝いている。