つばきファクトリー&中島卓偉

4月29日にグループ結成10周年を迎えるつばきファクトリーが、3月10日に江戸川区総合文化センター 大ホール (東京)で10周年記念ライブを行った。毎年、2月22日のメジャーデビューをお祝いして行われていた、生バンドを引っさげての記念ライブ。今年はグループ結成10周年の記念イヤーということで、『つばきファクトリー 10th Anniversary SPRING LIVE 2025「Bloomin'」』と題して実施された。今回のライブには、メジャーデビュー曲をはじめ、つばきファクトリーに数々の楽曲を提供している、シンガーシングライターの中島卓偉氏がゲストとして登場。メンバーとともにパフォーマンスをして記念ライブに華を添えた。平日にもかかわらず多くのファンが会場に 訪れ、1日だけの特別な公演に大きな声援を送る姿が印象的だった。

【写真】つばきファクトリー 10th Anniversary SPRING LIVE 2025「Bloomin'」の模様 ライブは 10周年をお祝いするのにふさわしい、インディーズ時代を含めた新旧の楽曲で構 成されたセットリストで、本編は『妄想だけならフリーダム』でスタート。印象的なイント ロがギターの生演奏で奏でられると、ロックテイストの黒い衣装を着たメンバーがステージに登場。通常のライブとは違った始まりに、会場のボルテージは早くも最高潮に達する。 MCで小野田紗栞が「今年もやってきたぜバンドライブ!」と叫べば、サブリーダーの小野 瑞歩は「結成 10 周年のお祭りだ~」と呼応。メンバーたちも、いつもと少し違うロックな 一面を披露していく。その後はマイクスタンドを使った歌を聴かせるターンとなり、『雨宿 りのエピローグ』『純情cm』『鼓動OK?』を立て続けにパフォーマンス。つばきファクト リーらしい爽やかなポップスにキーボードを中心とした生演奏が加わり、奥行きのある楽 曲の世界観が広がっていく。 MC 終了後はメンバーをシャッフルして、今回のライブのためだけにアレンジされた楽曲を 披露していく。生バンド演奏の特性を活かし、『弱さじゃないよ、恋は』(小野、八木栞、豫 風瑠乃、土居楓奏)、『青春エクサバイト』(谷本安美、秋山眞緒、福田真琳、村田結生)、『春 恋歌』(小野田、河西結心、石井泉羽)を、バラード調やボサノバ調にアレンジ。いつもと は違った楽曲の世界観が展開され、つばきファクトリーの持っている魅力を、より楽しめるターンとなっていた。また、『青春エクサバイト』と『春恋歌』では、小野と八木はコーラスとして参加。2人のハーモニーが、曲や歌詞にさらなる深みを与えていたのが印象的だった。 続く『光のカーテン』では、1番を4月30日の日本武道館公演を以ってグループからの卒業を発表している八木がソロでパフォーマンスし、2番からは各メンバーが順番に登場。ラストは八木を囲むようにメンバーが円を作りあげた。過去の公演でも浅倉樹々や新沼希空といった卒業を控えていたメンバーが歌った楽曲で、このシーンを目のあたりにして、八木の卒業を実感してしまったファンも多いのではないのだろうか。 最後にメンバー全員で『I Need you ~夜空の観覧車~』を歌い、再び MCへ。アレンジされた楽曲を歌い終えたメンバーは「緊張した」と口を揃え、率直な思いを吐露。ここからは シャッフルコーナーを振り返るトークがスタート。 『弱さじゃないよ、恋は』を披露した土居は、「この曲は表現力が難しくて、先輩方から表 現力を学んで、新しい一面を見せるこができたと思う!」と笑顔を見せる。コーラスを担当 した小野と八木にはファンから大きな拍手が送られ、『光のカーテン』でソロを披露した八 木は、メンバーから「落ちサビが素敵だった!」と絶賛されていた。 ここで一度バンドメンバーがステージからはけ、つばきファクトリーだけによるメドレー コーナーへ。『Power Flower ~今こそ一丸となれ~』でスタートすると、メンバーとファ ンによりコール&レスポンスが繰り広げられ、会場が楽曲のタイトル通りに“一丸”に。その 勢いのまま『デートの日は二度くらいシャワーして出かけたい』『EZPZ!!!』『気高く咲き誇 れ!』を歌い、秋山が『ここからはお待ちかね!中島卓偉さんの登場です!』とファンに呼 びかけると、ステージにゲストの中島卓偉が登壇。メンバーやファンから大きな拍手で迎え られた中島は、さらなるロック魂を会場に注入。その思いも背負い、つばきファクトリーメ ンバーは中島が曲を提供した『マサユメ』を披露する。 パフォーマンス後、小野が「せっかく卓偉さんが来てくださったので、ここからは卓偉さんが作ってくださった楽曲たちをお届けします!」と話すと、谷本が「ここで卓偉さん作曲の新曲を初披露します!」と笑顔。会場から大歓声が巻き起こる。「この曲は会場の皆さんも一緒に歌ってもらいたい部分があるので卓偉さんからレクチャーをお願いできますか?」と小野田が提案すると、中島は快諾。ファンに対して、新曲『大好きなのに、大好きだから』の煽り部分をレクチャーしていく。中島のレッスンが良かったのか、初披露にも関わらず、ファンたちは『大好きなのに、大好きだから』のコール&大熱唱。ファンたちのつばきファクトリーに向けた“大好きだから”が 表現される光景となっていた。その後も『今夜だけ浮かれたかった』『アドレナリン・ダメ』『Stay free & Stay tuned 』と 中島が提供した楽曲をたたみかける。生バンドの演奏とグループきってのアップテンポな曲も相成り、カッコいいロックアイドルグループの装いとなっていた。ここで本編は終了と なり、アンコールへ。 再びステージ上へ登場したメンバーは『足りないもの埋めてゆく旅』を披露し、メンバーが ファンへ向けた感謝の気持ちとイベントの感想を述べていく。 「リハーサルのときは、どんな感じなのか想像がつかなくて不安でした。今日、皆さんの笑 顔を見ることができて幸せな時間でした!」(土居)、「皆さんの歓声に感動した。新曲を披 露できたし、感謝にあふれるライブでした」(村田)、「想像以上にバンドライブが楽しくて、 難しかった。もっともっとがんばレッサーしたい!」(石井)と、今回が初のバンドライブ となった新メンバーの3人は、緊張感と安堵感に満ちた表情みせる 。続くメンバーは、歴史を紡いできたグループの先輩とファンへの感謝を口にする。「こうや ってバンドライブができているのも、先輩方が繋げてきてくださったからこそ。こういう気持ちを大切に、もっといい作品を作っていきたい」(豫風)、「節目の年に素敵な音と皆さん に囲まれたライブができた」(福田)。 卒業を控えている八木は「もうちょっとで終わるんだなって、名残惜しい。今の瞬間を大切にしたい」と、少ししんみりと本公演を振り返る。 その後も、「皆さんのニコニコの笑顔が見られてよかった」(河西)、「最初の頃は歌詞の意味 が分からなかったけど、歳を重ねて今では楽曲の良さが分かるようになった。この素敵な楽曲を、皆さんにも届けられているのかなと思うと、アイドルやっていてよかったと思える」 (秋山)、「今年もバンドライブができてよかった」(小野田)、「バンドライブも3年目。こうやって、つばきファクトリーの恒例行事になりつつあるのは、応援してくれる皆さんのお かげです」(小野)と、率直な思いを吐露していく。

最後にリーダーの谷本がロックらしく「お前ら楽しかったか!」とシャウトすると、会場のファンからは大歓声が上がっていた。

最後は、『ハッピークラッカー』を歌いライブは終了。先日メジャーデビュー8 周年を迎え た勢いそのままに、つばきファクトリーの魅力とポテンシャルが詰まった 10 周年イヤーの 始まりを告げる最高のライブとなった。公演終了後に公式SNSでは、6月4日に最新シングル『My Days for You/タイトル未定 (曲順未定)』を発売することが発表された。ライブ内で披露された『大好きなのに、大好きだから』も、最新シングルのアディショナルトラックに収録予定だ。

また、4月30日には、単独での日本武道館公演「つばきファクトリー 10th Anniversary Concert at BUDOKAN ~OUR DAYS~」も控えている。同公演を持って、2021年7月に加入した八木はグループ、そしてハロー!プロジェクトからの卒業を発表している。

そして5月10日からは、10周年記念ツアー「つばきファクトリー 10th Anniversary Live Tour 2025 Spring ~OUR DAYS GO ON~」も予定されており、今回のライブタイトルの “Bloomin”通り、10 周年という“開花”を迎えたつばきファクトリー。ここから満開に向けて、 さらなる進化を遂げてくれることだろう。■セットリストつばきファクトリー 10th Anniversary SPRING LIVE 2025 「Bloomin'」2025年3月10日@江戸川区総合文化センター大ホール (東京)M1 妄想だけならフリーダムM2 アタシリズムM3 雨宿りのエピローグM4 純情cmM5 鼓動OK?M6 弱さじゃないよ、恋は(小野、八木、豫風、土居)M7 青春エクサバイト(谷本、秋山、福田、村田)M8 春恋歌(小野田、河西、石井)M9 光のカーテンM10 I Need you ~夜空の観覧車~M11 Power Flower ~今こそ一丸となれ~M12 デートの日は二度くらいシャワーして出かけたいM13 EZPZ!!M14 気高く咲き誇れ!M15 マサユメM16 大好きなのに、大好きだからM17 今夜だけ浮かれたかったM18 アドレナリン・ダメM19 Stay free & Stay tunedEN1 足りないもの埋めてゆく旅EN2 ハッピークラッカー■シングル情報6/4(水)リリース『My Days for You/タイトル未定(曲順未定)』■武道館公演情報つばきファクトリー 10th Anniversary Concert at BUDOKAN ~OUR DAYS~ 4/30(水) 日本武道館(東京)