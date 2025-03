円谷プロダクションの人気ウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の登場15周年を記念した音楽ライブ『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』が11日、東京・Zepp HANEDAにて開催された。『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』は、2009年12月12日公開の『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場したウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の15周年を記念したスペシャルライブ。Takamiy(高見沢俊彦)、宮野真守、つるの剛士、DAIGO、ボイジャーという豪華な顔ぶれがそろった。

つるのは、『ウルトラマンダイナ』アスカ・シン/ウルトラマンダイナ役だけでなく、ウルトラマンの楽曲にも多数参加している。この日は、トークも冴えまくった。Takamiyから「あなた、スゴいじゃないですか!資格もたくさん取って、大学も卒業して」と称えられると、保育士資格も持つつるのは「ウルトラマンなんで。子どもをちゃんと見られないといけない」とさらっと報告した。ただ、あまりに大きな会場からの歓声に、つるのは「僕はおバカタレントですから!キャラ壊れる!仕事がなくなるから!」と苦笑いを見せた。そんな、つるのだが、あと3ヶ月で50歳になることを報告。年齢を感じさせないTakamiyが若く見える秘訣について「光る衣装と変わったギター。目が、そっちに行くから」と伝授すると爆笑していた。そして、つるのは「子どもも5人いますから。コスモスも頑張ってますけど、ダイナも頑張ってますんで。ウルトラマン2人で10人の子持ち!」と妻の辻希美が第5子妊娠したことを公表した『ウルトラマンコスモス』春野ムサシ/ウルトラマンコスモス役の杉浦太陽にエールを送りながら自身の奮闘も誓った。また、その後は「君だけを守りたい 2013」を歌唱することに。途中で、リーフラッシャーで変身ポーズも。ウルトラマンダイナが登場すると、つるのと肩を組んで歌ったあとは熱い抱擁。最後は“ラジャー”ポーズで会場は大盛り上がりとなっていた。01:ウルトラマンゼロのテーマ完全版02:ゼロの覚醒/ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャー03:Rising High/ボイジャー04:ULTRA BURN-Dedicated to ULTRA HERO-/つるの剛士05:君だけを守りたい2013/つるの剛士06:GoAhead〜すすめウルトラマンゼロ/つるの剛士 with ボイジャー07:ヒカリノキズナ/つるの剛士 with DAIGO08:ULTRA BRAVE/DAIGO09:オーブの祈り/DAIGO with ボイジャー10:Dream Fighter/宮野真守11:ZERO to INFINITY/宮野真守12:Legend of Galaxy〜銀河の覇者/Takamiy with 宮野真守13:Ultra Steel/Takamiy13:Fantasia/Takamiy14:ウルトラマン組曲『サーガ』/全員EC1:ゼロの覚醒/ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャーEC2:Final Wars/全員EC3:ウルトラセブンの歌/全員