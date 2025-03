円谷プロダクションの人気ウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の登場15周年を記念した音楽ライブ『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』が11日、東京・Zepp HANEDAにて開催された。『ULTRAMAN MUSIC LIVE ウルトラマンゼロ15周年〜Beyond the STARS〜』は、2009年12月12日公開の『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で初登場したウルトラヒーロー『ウルトラマンゼロ』の15周年を記念したスペシャルライブ。Takamiy(高見沢俊彦)、宮野真守、つるの剛士、DAIGO、ボイジャーという豪華な顔ぶれがそろった。

ライブの冒頭は「ゼロの覚醒」(ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャー)からスタート。Takamiyの手にあったのはウルトラマンゼロギターだった。会場の熱狂がいきなりフルボルテージになったのは、ウルトラマンゼロが登場した瞬間。千両役者ぶりを発揮し、観客ををあおりにあおった。宮野ともハグし、会場にはゼロと宮野の名前を絶叫が響いた。歌唱後、いつの間にかTakamiyの「ゼロの覚醒」のCDが。宮野は「いきなり宣伝ですか?」と苦笑いで、Takamiyは「大事なことは最初に言っておかないと忘れちゃうんだよ」と笑わせた。さらに、ウルトラマンゼロギターの“ゼロスラッガー”部分が取れることを明かして観客を驚かせた。シリーズの楽曲で欠かせないのが水木一郎さん。この日は、水木さんのパートを、「GoAhead〜すすめウルトラマンゼロ」ではつるのが、「オーブの祈り」ではDAIGOが歌唱。天国の水木さんに届くような歌声を響かせた。アニソン登山部で一緒だったボイジャーは山頂で「ゼット!」と叫んでいたエピソードを披露し、懐かしんだ。再び、宮野がステージに。「ウルトラマンゼロの1番の理解者と言っていますが、きょうはウルトラマンゼロとして皆さんに思いを届けたい。僕はウルトラマンになるという夢をかなえました。夢は願えばかないます」と「Dream Fighter」を熱唱。続く曲の合間には「ウルトラマンゼロと出会えて本当によかった。いろんな思いを抱きました。きょうが3月11日というのも特別な思いを感じています。僕自身もエンタメを続けてきていて、一つひとつ頑張る中で、エンタメの力じゃどうしようもできないこともあるのかな、と無力を感じたこともありました。その時、もうウルトラマンゼロと出会っていたんです。ウルトラマンゼロは落ち込んでいるみんなに『大丈夫だよ』と元気付けることができたんです。ヒーローってすいごいな、偉大だなと強く思いました。僕自身もウルトラマンゼロと歩き続けることって、こういうことなんだな、と。諦めずに勇気や夢、希望を与え続けられる立場にいるんだな、と強く思いました」とゼロと歩んだ15年を振り返る。そして「次に歌う曲は、コロナ禍になって世界中が落ち込んだ時に、ウルトラマンは作品を作り続けることでみんなに勇気を与えてきたと思います。『ウルトラギャラクシーファイト』という作品は最初の予定とは違う方向性になっていったんです。こんな時だからこそ、みんなで力を合わせて前を向いて歩いて行こう、そんな思いが『ウルトラギャラクシーファイト』には込められていました僕の楽曲も、その思いを込めて作りました。思い切り届けたいと思います」と話すと『ウルトラギャラクシーファイト大いなる陰謀』の「ZERO to INFINITY」に。途中、ゼロも登場して会場は熱気に満ちた。ゼロの「ブラックホールが吹き荒れるぜ!」という決めせりふには悲鳴にも似た歓声が上がっていた。終盤にはTakamiyのソロ楽曲「Ultra Steel」も久しぶりに披露された。最後は「ウルトラマン組曲『サーガ』」を参加者全員で歌い、本編はフィナーレとなった。鳴り止まないアンコールの声に応じ、再度ステージに。「ゼロの覚醒」ではマント姿のゼロの姿もあった。続いては、THE ALFEEの楽曲「Final Wars」を全員で歌唱。最後は『ウルトラセブン』の主題歌「ウルトラセブンの歌」を歌うと、セブンとゼロの親子も登場。Takamiyの手にあったのはウルトラセブンギターで、会場も大合唱だった。そして「ゼロ、おめでとう〜!これからもよろしく〜!」と全員から声が掛けられると、ゼロも「みんな〜、また絶対に会おうな〜!」と返していた。01:ウルトラマンゼロのテーマ完全版02:ゼロの覚醒/ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャー03:Rising High/ボイジャー04:ULTRA BURN-Dedicated to ULTRA HERO-/つるの剛士05:君だけを守りたい2013/つるの剛士06:GoAhead〜すすめウルトラマンゼロ/つるの剛士 with ボイジャー07:ヒカリノキズナ/つるの剛士 with DAIGO08:ULTRA BRAVE/DAIGO09:オーブの祈り/DAIGO with ボイジャー10:Dream Fighter/宮野真守11:ZERO to INFINITY/宮野真守12:Legend of Galaxy〜銀河の覇者/Takamiy with 宮野真守13:Ultra Steel/Takamiy13:Fantasia/Takamiy14:ウルトラマン組曲『サーガ』/全員EC1:ゼロの覚醒/ウルトラマンゼロ(宮野真守)with ボイジャーEC2:Final Wars/全員EC3:ウルトラセブンの歌/全員