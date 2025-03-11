カシオ計算機はタフネスウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、新たなフィールド・世界にチャレンジする人々に向けた人気シリーズ「ファイアー・パッケージ」の2025年モデル「AWG-M100FP-1A2JR」「GW-2320FP-1A2JR」を3月に発売する。

AWG-M100FP-1A2JR

GW-2320FP

アナログ／デジタルのコンビネーションモデル「AWG-M100FP-1A2JR」は31,900円。視認性の高いデジタル表示の「GW-2320FP-1A2JR」は24,200円。いずれもベースカラーのブラックにアクセントカラーとしてクールなブルーを配色。新たなフィールドへ立ち向かう情熱に満ちた心境を、行動力や若々しい印象をカラーリングで表現した。

スペシャル仕様のパッケージ

主な仕様は下記のとおり。

AWG-M100FP-1A2JR

ケースサイズ：H52×W46.4×D14.9mm

質量：56g

ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ

バンド：樹脂バンド

防水性：20気圧防水

構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）

使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）

ガラス：無機ガラス

バンド装着可能サイズ：145〜215mm

時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6

その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12時間制／24時間制表示切替、針退避など

GW-2320FP-1A2JR

ケースサイズ：H52.5×W46.4×D15.6mm

質量：64g

ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ

バンド：樹脂バンド

防水性：20気圧防水

構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）

使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）

ガラス：無機ガラス

バンド装着可能サイズ：145〜215mm

時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6

その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12時間制／24時間制表示切替など