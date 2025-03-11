新たなフィールドに挑む人へ、G-SHOCK「ファイアー・パッケージ」2025年モデル
カシオ計算機はタフネスウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、新たなフィールド・世界にチャレンジする人々に向けた人気シリーズ「ファイアー・パッケージ」の2025年モデル「AWG-M100FP-1A2JR」「GW-2320FP-1A2JR」を3月に発売する。
AWG-M100FP-1A2JR
GW-2320FP
アナログ／デジタルのコンビネーションモデル「AWG-M100FP-1A2JR」は31,900円。視認性の高いデジタル表示の「GW-2320FP-1A2JR」は24,200円。いずれもベースカラーのブラックにアクセントカラーとしてクールなブルーを配色。新たなフィールドへ立ち向かう情熱に満ちた心境を、行動力や若々しい印象をカラーリングで表現した。
スペシャル仕様のパッケージ
主な仕様は下記のとおり。
AWG-M100FP-1A2JR
ケースサイズ：H52×W46.4×D14.9mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ
バンド：樹脂バンド
防水性：20気圧防水
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
ガラス：無機ガラス
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12時間制／24時間制表示切替、針退避など
GW-2320FP-1A2JR
ケースサイズ：H52.5×W46.4×D15.6mm
質量：64g
ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ
バンド：樹脂バンド
防水性：20気圧防水
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
ガラス：無機ガラス
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12時間制／24時間制表示切替など
AWG-M100FP-1A2JR
GW-2320FP
アナログ／デジタルのコンビネーションモデル「AWG-M100FP-1A2JR」は31,900円。視認性の高いデジタル表示の「GW-2320FP-1A2JR」は24,200円。いずれもベースカラーのブラックにアクセントカラーとしてクールなブルーを配色。新たなフィールドへ立ち向かう情熱に満ちた心境を、行動力や若々しい印象をカラーリングで表現した。
主な仕様は下記のとおり。
AWG-M100FP-1A2JR
ケースサイズ：H52×W46.4×D14.9mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ
バンド：樹脂バンド
防水性：20気圧防水
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
ガラス：無機ガラス
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12時間制／24時間制表示切替、針退避など
GW-2320FP-1A2JR
ケースサイズ：H52.5×W46.4×D15.6mm
質量：64g
ケース・ベゼル材質：樹脂／アルミ
バンド：樹脂バンド
防水性：20気圧防水
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
ガラス：無機ガラス
バンド装着可能サイズ：145〜215mm
時刻修正：電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6
その他機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム、LEDライト、フルオートカレンダー、パワーセービング、バッテリーインジケーター表示、操作音ON／OFF切替、12時間制／24時間制表示切替など