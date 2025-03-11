Ê¡²¬¸©ÃÎ»öÁª¡¢ÉþÉô»á¤¬¸ø³«Æ¤ÏÀ¤ò¼Âà¡¡µÈÅÄ»á¤¬»²²Ã¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡23ÆüÅê³«É¼¤ÎÊ¡²¬¸©ÃÎ»öÁª¤ò½ä¤ê¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í¤ÎµÈÅÄ¹¬°ìÏº»á¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿Î©¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ë¸ø³«Æ¤ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìµ½êÂ°¸½¿¦¤ÎÉþÉôÀ¿ÂÀÏº»á¤Ï»²²Ã¼Âà¤òÅÁ¤¨¤¿¡£11Æü¡¢ÉþÉô»áÂ¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÅÄ»áÂ¦¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆüÄø°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÉþÉô»á¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉþÉô»á¤Ï2·î25Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÀµ¼°¤Ê¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÊÌîÂ¼Í´õ¡¢ÈÓÂ¼³¤Í·¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¶âÂ°²Ã¹©,
²£ÉÍ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³¤,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Êè,
³ùÁÒ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹