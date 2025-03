Creepy Nutsが、3月12日リリースのニューアルバム『LEGION』のライブBlu-ray盤に収録される<「Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024」 at 国立代々木競技場 第一体育館>から、TBS系 金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』主題歌の「二度寝」のライブ映像を公開した。『LEGION』のライブBlu-ray盤には2024年に行われたワンマンツアー<Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024>のツアーファイナルとなる国立代々木競技場 第一体育館公演が収録されており、「Bling-Bang-Bang-Born」や「二度寝」をはじめ、「のびしろ」「よふかしのうた」「かつて天才だった俺たちへ」などが収められている。

ニューアルバム『LEGION』は、全世界で7億回以上再生されたTVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」やTVアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマとして全世界で再生されている「オトノケ」、先日新語・流行語大賞の年間大賞を受賞したドラマ『不適切にもほどがある!』主題歌の「二度寝」など2024年を代表する楽曲に加えて、映画『アンダーニンジャ』主題歌「doppelgänger」が収録されているほか新曲、既発曲を含め全15曲が収録されており、2月5日にパッケージに先駆けて配信でリリースされている。また、3月10日にサプライズ配信されたインストゥルメンタル版となる「LEGION Instrumentals」も話題となった。先週の木曜日には「doppelgänger」のミュージックビデオも公開され、3日間で120万再生を突破する速度でYouTube人気急上昇の楽曲にもランクインするなど注目を集めている。

リリース情報

◆ニューアルバム『LEGION Instrumentals』

配信中 https://smar.lnk.to/LEGION_Instrumental



◆ニューアルバム『LEGION』

配信中 https://smar.lnk.to/LEGION

2025年3月12日(水)CDリリース

特設サイト:https://creepynuts.com/legion



[収録曲]

1. 中学22年生

2. doppelgänger

3. ビリケン

4. japanese

5. ちゅだい

6. Bling-Bang-Bang-Born

7. エマニエル

8. Get Higher

9. はらぺこあおむし

10. first penguin

11. オトノケ

12. 二度寝

13. 通常回

14. mart

15. LEGION



[ライブBlu-ray盤収録曲]

<Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024>at 国立代々木競技場 第一体育館

1.ビリケン

2.ヘルレイザー

3.堕天

4.助演男優賞

5.バレる!

6.ぬえの鳴く夜は

7.パッと咲いて散って灰に

8.スポットライト

9.顔役

10.Bling-Bang-Bang-Born

11.Lazy Boy

12.風来

13.Bad Orangez

14.dawn

15.ロスタイム

16.紙様

17.友人A

18.阿婆擦れ

19.Dr.フランケンシュタイン

20.かつて天才だった俺たちへ

21.のびしろ

22.よふかしのうた

23.二度寝

24.土産話

25.グレートジャーニー



・通常盤

[CDのみ] AICL-4694 3,600円(税込)

予約:https://smar.lnk.to/zXhD5g



・ラジオ盤[初回生産限定盤:紙ジャケ仕様]

[2CD] AICL-4692〜4693 4,800円(税込)

予約:https://smar.lnk.to/NNAdHf



・ライブBlu-ray盤[初回生産限定盤:デジパック仕様]

[CD+BD] AICL-4690〜4691 6,500円(税込)

予約:https://smar.lnk.to/m33Pji



[特典情報]

・Amazon:メガジャケ

・応援店:ポスター

<Creepy Nuts ONE MAN TOUR『LEGION>

2025年5月9日(金) 香川県 レクザムホール大ホール(香川県県民ホール)

2025年5月11日(日) 静岡県 アクトシティ浜松 大ホール

2025年5月16日(金) 宮城県 仙台サンプラザホール

2025年5月17日(土) 青森県 リンクステーションホール青森

2025年5月31日(土) 新潟県 新潟県民会館 大ホール

2025年6月1日(日) 長野県 ホクト文化ホール(長野県県民文化会館)大ホール

2025年6月11日(水) 兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2025年6月17日(火) 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

2025年6月18日(水) 北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

2025年6月26日(木) 広島県 広島上野学園ホール

2025年6月27日(金) 岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

2025年7月6日(日) 沖縄県 沖縄コンベンションセンター劇場棟

2025年7月26日(土) 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

2025年8月11日(月・祝) 神奈川県 Kアリーナ横浜

2025年8月12日(火) 神奈川県 Kアリーナ横浜

2025年9月6日(土) 福岡県 マリンメッセ福岡 A館

2025年9月13日(土) 大阪府 大阪城ホール

2025年9月14日(日) 大阪府 大阪城ホール

オフィシャル先行:1/29(木)18:00〜2/12(水)23:59

https://w.pia.jp/t/creepynuts2025tour/

全国共通:全席指定 \8,500(税込)

※3歳以上有料

※お一人様4枚まで

※チケットは全て電子チケットとなります。

特設サイト:https://creepynuts.com/onemantour_legion2025/



<Creepy Nuts ASIA TOUR 2025>

2025年10月18日(土)ソウル

2025年10月25日(土)台北

2025年10月29日(水)香港

2025年10月31日(金)上海

2025年11月2日(日)北京

※会場名やチケット発売情報等は後日発表予定

関連リンク

◆Creepy Nuts New Album『LEGION』特設サイト

◆<Creepy Nuts ONE MAN TOUR『LEGION>特設サイト

3月12日に発売される『LEGION』パッケージは通常盤を含めた全3形態でリリースされる。恒例のラジオ盤は前回から大きくボリュームアップし、楽曲のCDとラジオトークだけのCDの2CD構成で、70分を越えるラジオトークが収録されており、盤面に記載されたQRコードを読むとユーザーのデバイスからもラジオトークが聞ける仕様になっている。ライブBlu-ray盤には昨年開催された全国ツアー<Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024>の東京・代々木公演の模様が25曲フルサイズ収録されており、どちらも聞きごたえ、見ごたえ充分なボリュームになっているとのことだ。本アルバムを引っ提げて5月からは全国ホール&アリーナツアー<Creepy Nuts ONE MAN TOUR 「LEGION」>の開催も決定しており、現在オフィシャルチケット2次先行を受付中だ。10月からは北京やソウルを含む5都市を回るアジアツアーが控えている。