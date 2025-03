Creepy Nuts代々木第一体育館公演より「二度寝」のライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■代々木第一体育館公演の映像は、ニューアルバム『LEGION』のライブBlu-ray盤に収録!

Creepy Nutsが3月12日に発売するニューアルバム『LEGION』のライブBlu-ray盤に収録される『「Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024」 at 国立代々木競技場 第一体育館』から、TBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』主題歌の「二度寝」のライブ映像が公開された。

『「Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024」 at 国立代々木競技場 第一体育館』は、2024年に行われたワンマンツアー『Creepy Nuts ONE MAN TOUR 2024』のツアーファイナルとなった6月の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演の模様を収録した作品。

ニューアルバム『LEGION』には、全世界で7億回以上再生されたTVアニメ『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』のオープニングテーマ「Bling-Bang-Bang-Born」やTVアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマ「オトノケ」、ドラマ『不適切にもほどがある!』主題歌「二度寝」など2024年を代表する楽曲に加えて、映画『アンダーニンジャ』主題歌「doppelganger」(「a」は、ウムラウトありが正式表記)や新曲など全15曲がラインナップ。2月5日にパッケージに先駆けて配信リリースされている。

3月10日には本作のインストゥルメンタル版となる『LEGION Instrumentals』もサプライズ配信された。

また、Creepy NutsのSNSでは、ニューアルバムのラジオ盤からの切り出しトークの一部が連日公開されており、レギュラーラジオさながらの2人喋りが話題を呼んでいる。

Creepy Nutsは5月から全国ホール&アリーナツアー『Creepy Nuts ONE MAN TOUR 「LEGION」』を開催も決定。現在オフィシャルチケット2次先行を受付中だ。

リリース情報

2025.02.05 ON SALE

DIGITAL ALBUM『LEGION』

2025.03.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM「LEGION Instrumentals」

2025.03.12 ON SALE

ALBUM『LEGION』

アルバム『LEGION』特設サイト

https://creepynuts.com/legion/

『Creepy Nuts ONE MAN TOUR 「LEGION」』特設サイトhttps://creepynuts.com/onemantour_legion2025/

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/