¥É¡¼¥Ô¥ó¥°½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬ÌÀ¤±¤¿¥Ý¥°¥Ð¡¡¿À¸Í¤ä±ºÏÂ¤Ê¤É£Ê¥¯¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âà¥é¥Ö¥³¡¼¥ëá
¥É¡¼¥Ô¥ó¥°½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¡¡¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Í£Æ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âà¥é¥Ö¥³¡¼¥ëá¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥°¥Ð¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£³Ç¯£¸·î¤Î»î¹ç¸å¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¶Ø»ßÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºòÇ¯£±£°·î£·Æü¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¤¬½Ð¾ìÄä»ß´ü´Ö¤ò£±£¸¤«·î¤Ë¸º·º¡£¤½¤Î¸å£±£±·î¤Ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£·î£±£±Æü¤Ë½èÊ¬¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤äÊÆ£Í£Ì£Ó¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎÌ¾Á°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂÔË¾ÏÀ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡¢£Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ê£±¡¦£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó½Ð¤À¤·¤Ç¶ì¤·¤à¿À¸Í¡¢³«Ëë£µÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À±ºÏÂÊýÌÌ¤Ê¤É¤«¤é¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ÅÁã¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¶âÁ¬ÌÌ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÄäÂÚ¤ò¾·¤¤¤¿½èÊ¬¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£