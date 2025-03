男性、あるいは女性であるからといって権利が抑圧されることはあってはなりませんが、いまだに性を理由に特定の行動が制限されるといった男性差別・女性差別が世界中に残っています。イギリスのアングリア・ラスキン大学に所属するジェンダー心理学の専門家、マグダレナ・ザウィサ氏は、独自の調査を元に「女性の抑圧が男女の両方に影響する」という仮説を立てています。Worse for Women, Bad for All: A 62-Nation Study Confirms and Extends Ambivalent Sexism Principles to Reveal Greater Social Dysfunction in Sexist Nations - Magdalena Zawisza, Natasza Kosakowska-Berezecka, Peter Glick, Michal Olech, Tomasz Besta, Paweł Jurek, Jurand Sobiecki, Deborah L. Best, Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Saba Safdar, Anna Włodarczyk, Magdalena Żadkowska, 2025

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/19485506241302882Sexism linked to social ills for men and women, finds largest cross-cultural study of its kindhttps://theconversation.com/sexism-linked-to-social-ills-for-men-and-women-finds-largest-cross-cultural-study-of-its-kind-247183ザウィサ氏はアルゼンチンやオーストラリア、カナダ、中国、日本、イギリス、ナイジェリア、南アフリカ、ベトナムなど62カ国の被験者を対象に、男性と女性の両方に性差別に関連するアンケートを行いました。また、別途統計データを取得し、女性に対する暴力や女性の労働力人口、GDP、GPI、殺人の割合、平均余命などを参照し、アンケートの結果と関連付けました。この結果、女性に対する抑圧が激しいほど、男性にも影響が及ぶ可能性が明らかになったとのことです。例えば、フルタイム勤務の女性が少なくなるほど人的資源が減り、国全体が経済的な損失を被り、男性を含めた全員に悪影響が及んでいるといった具合です。ザウィサ氏は「あくまで相関があるだけで、性差別がこうした問題を引き起こすことを証明しているわけではない」と述べつつ、他にも問題が生じている可能性が高いと論じています。例えば、性差別の尺度が1ポイント上昇すると、男性では9.12カ月、女性では8.88カ月寿命が短くなるという結果が現れています。あるいは、男性としての規範が強く敷かれているような地域は、男性に心理学的・医学的な問題が生じたときに男性自ら助けを求めることを弱さと見なし、男性が援助を得られなくなる可能性があります。ザウィサ氏は「こうした規範があることで男性が攻撃的になったり、あえてシートベルトを着用しないなどの危険な行動を取ったりするせいで、健康上の問題を引き起こす可能性がある」と指摘しています。加えて、こうした規範のせいで紛争が起こりやすくなる可能性もあります。女性に関しては、女性にまつわる医学的研究が男性より少なかったり、女性の訴えを信用できないものとして扱ったりするなど、女性に対する医学的差別が生じた結果、女性の健康状態が悪化する可能性があります。女性は同じ痛みを訴えた男性より鎮痛薬をもらえる割合が低いという研究結果 - GIGAZINEこれに加え、ザウィサ氏は性差別に「善意の性差別」と「悪意の性差別」の2種類があると論じています。女性にとって善意の性差別とは、表面的には優しいが恩着せがましいような行動のことで、例えば女性に専業主婦となることを求めて男性による保護や扶養を提供することなど。同じく女性にとっての悪意の性差別とは、女性に対してあからさまな敵意を向けて女性政治家のような存在を罰したいと願うことなどが当てはまります。ザウィサ氏は「善意の性差別と悪意の性差別は、男女ともに反民主主義的傾向、生産性の低下、集団的暴力の増加、健康寿命の低下といった状態と相関しています。私たちの調査を総合すると、私たち全員にとって良い未来のために性差別問題に取り組むことは、女性にとっても、男性にとっても、そして国家にとっても利益となることが示唆されます」とまとめました。