【ダイオライト記念】昨年Vのセラフィックコールは8枠13番へ
3月12日（水）に船橋競馬場で行われる、ダイオライト記念（Jpn2・4歳上・ダ2400m）の枠順は下記の通り。昨年の覇者セラフィックコールは8枠13番へ。1年勝ち星から遠ざかっているが、得意の舞台で再び輝きを取り戻したい。注目の発走は12日（水）20時05分。
【ダイオライト記念】ムルザバエフ騎乗、セラフィックコールが鮮やかな差し切りVJRAからは4頭
1-1
スマートウィザード
牡8・56.0・森島貴之
伊藤勝好・笠松
2-2
ガルボマンボ
牡6・56.0・林謙佑
田中力・船橋
3-3
キリンジ
牡5・56.0・笹川翼
渡辺和雄・大井
4-4
アウトレンジ
牡5・57.0・横山和生
大久保龍志・栗東
4-5
ディクテオン
せん7・56.0・吉原寛人
荒山勝徳・大井
5-6
メイショウフンジン
牡7・56.0・酒井学
西園正都・栗東
5-7
テンカハル
牡7・56.0・山本聡哉
山田信大・船橋
6-8
ハイエストエンド
せん8・56.0・張田昂
張田京・船橋
6-9
アンタンスルフレ
せん7・56.0・丸野勝虎
角田輝也・愛知
7-10
ミヤギザオウ
牡6・56.0・石崎駿
森下淳平・大井
7-11
グランブリッジ
牝6・55.0・川田将雅
新谷功一・栗東
8-12
キングオブザナイル
牡5・56.0・室陽一朗
安部幸夫・愛知
8-13
セラフィックコール
牡5・56.0・M.デムーロ
寺島良・栗東