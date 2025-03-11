SEKAI NO OWARI、映画『少年と犬』主題歌「琥珀」MVプレミア公開
SEKAI NO OWARIのデビュー15周年YEAR第一弾楽曲「琥珀」が、明日3月12日0:00より配信スタートする。同日21:00からは「琥珀」ミュージックビデオのプレミア公開も決定した。
◆SEKAI NO OWARI 動画 / 画像
最新曲「琥珀」は高橋文哉と西野七瀬がW主演を務める直木賞受賞作『少年と犬』の映画主題歌に起用されるナンバーだ。映画は3月20日より全国公開となる。
さらに、SEKAI NO OWARIメンバー4人揃ってのWebラジオ放送が3月12日20:00から各SNS(Instagram / TikTok / X / YouTube)のSEKAI NO OWARIオフィシャルアカウントより配信される予定だ。
■デジタルシングル「琥珀」(こはく)
配信リンク：https://sekainoowari.lnk.to/kohakuPR
作詞：Fukase
作曲：Fukase, 千葉龍太郎
編曲：SEKAI NO OWARI
■映画『少年と犬』
全国ロードショー
原作：馳星周「少年と犬」(文春文庫)
監督：瀬々敬久
企画・プロデュース：平野隆
脚本：林 民夫
出演：高橋文哉 西野七瀬
伊藤健太郎 伊原六花 嵐 莉菜 木村優来(子役) ／ 胗俊太郎 一ノ瀬ワタル 宮内ひとみ
江口のりこ 渋川清彦 美保 純 眞島秀和 手塚理美 益岡 徹
柄本 明 ／ 斎藤 工
主題歌：「琥珀」SEKAI NO OWARI(ユニバーサル ミュージック)
配給：東宝
©2025映画「少年と犬」製作委員会
・公式サイト：https://shonentoinu-movie.jp/
・公式X：https://x.com/shonentoinu_mv
・公式Instagram：https://www.instagram.com/shonentoinu_mv
■＜SEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR 2025「INSTANT RADIO」＞
5月13日(火) 神奈川・KT Zepp Yokohama
5月14日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open17:30 / start19:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
5月19日(月) 福岡・Zepp Fukuoka
5月20日(火) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:30 / start19:00
（問）キョードー⻄⽇本 0570-09-2424
5月28日(水) 愛知・Zepp Nagoya
5月29日(木) 愛知・Zepp Nagoya
open17:30 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月03日(火) 北海道・Zepp Sapporo
6月04日(水) 北海道・Zepp Sapporo
open17:30 / start19:00
（問）マウントアライブ 050-3504-8700
6月09日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
6月10日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
open17:30 / start19:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
6月16日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside
6月17日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open17:30 / start19:00
（問）キョードーグループ 0570-200-888
6月23日(月) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
6月24日(火) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
open17:30 / start19:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼チケット
9,900円(税込) ※全券種共通
※ドリンク代(600円)別途必要
・1階スタンディング
・2階着席指定
・2階後方立見(KT Zepp Yokohama公演を除く)
関連リンク
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