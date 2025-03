一般社団法人REARVはVRChatのワールドとして無料公開中の「VRガンナガン」に3.0アップデートを実施するため、2025年3月29日までクラウドファンディングを開催。

REARV「VRガンナガン」

一般社団法人REARVはVRChatのワールドとして無料公開中の「VRガンナガン」に3.0アップデートを実施するため、2025年3月29日までクラウドファンディングを開催します。

90秒で目標達成し、現在600%近くまで進捗しています。

■ガンナガンとは

「ガンナガン」は株式会社Keepdryより販売中の二人対戦型カードゲームです。

プレイヤー同士が2つの山札を2丁の銃に見立てて戦う「高速二丁銃カードゲーム」となっています。

同作は発売当初から爆発的な人気を博しており、同作の続編にあたる「ガンナガン W SHOUT」は2022年、イエローサブマリンにて年間売り上げ第1位を記録しました。

ガンナガンの世界観

■ガンナガンのVR化

2023年10月10日、一般社団法人REARVは、原作者監修のもと「ガンナガン」を体験できるバーチャルワールド、「VRガンナガン」をVRChat(制作:VRChat Inc.)で公開しました。

ワールドサムネイル

このワールドは独自で開発したシステムを使用して制作され、VR上でも現実のように遊びやすく、カードやプレイマットの質感もリアルに再現。

「銃を撃って相手の体力を減らす」「注射器で自分の体力を回復する」といったVRならではの要素も取り入れ、現実とはまた違った、没入感のある「未来のアナログゲーム体験」を実現しています。

3月6日現在お気に入り登録1万5千人、毎日400人以上、累計15万人が訪れた大人気ワールドとなっています。

テーブル上の様子

プレイスペース

追加された新基本セット

■VRガンナガン3.0クラウドファンディング

2日で500%達成

2025年2月26日から3月29日24時まで、「VRガンナガン」に「BLOCK2」アップデートを加えるためのクラウドファンディングを開催しています。

「BLOCK2」アップデートでは、新基本セット「ガンナガン W SHOUT」と拡張「ガンナガン ULTRA BOMMY」のカードをワールドに追加、現実世界と同様に既存のカードと混ぜて遊ぶことができる環境を目指しています。

支援金の用途は、主に権利許諾料とリターン品となるグッズ制作に充てられ、残った支援金は一般社団法人REARVの活動資金として活用し、VRアナログゲーム業界の発展に向けての投資となります。

■リターンについて

下記に記載するプランでは、全て下位プランも込みのセットになっています。

(1)応援プラン1,000円 :ワールドに名入れ、ロゴバッジ

(2)機銃プラン5,000円 :機銃を再現したアバター用3Dモデル

ワールドの先行体験

(3)銃士プラン10,000円 :銃士を再現したアバター用衣装3Dモデル

(4)ラン様プラン50,000円:限定衣装「ラン様(アイドルバージョン)」、

銃士展解説会招待

(5)協賛プラン100,000円 :ワールドのスポンサーになり、ポスター掲載が可能

(6)大会プラン150,000円 :大会のネーミングライツ、

オリジナルトロフィー3Dモデルの受注生産

(1)応援プラン

(2)機銃プラン

(3)銃士プラン

(4)ラン様プラン

(5)協賛プラン

(6)大会プラン

■一般社団法人REARVとは

ロゴ

■プロジェクト概要

プロジェクト名: VRガンナガン3.0

期間 : 2025年02月26日(水)22:00〜03月29日(土)24:00

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3.0アップデートのためクラウドファンディング開催中!REARV「VRガンナガン」 appeared first on Dtimes.