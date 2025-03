求人は緑ナンバー(貨物)のドライバーに特化！トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」

物流企画サポートが運営するトラックドライバー総合情報サイト「ブルル」では、求人情報にとどまらず、さまざまなコンテンツを提供中です。

物流企画サポートが運営するトラックドライバー総合情報サイト「ブルル」では、求人情報にとどまらず、さまざまなコンテンツを提供中。

中でも人気を博しているのが、X(旧Twitter)で1.7万フォロワーを誇る配車係のとらとらとらさんによる連載「とら子の一配一会」です。

物流2024年問題や法改正など時事的な話題から、運賃交渉・人手不足など運送業界が抱える慢性的な課題まで、様々な内容を客観的に鋭く深掘り。

ユーモアたっぷりかつ歯に衣着せぬとら子節ながら、物流業界で働く人々へのリスペクトを忘れない内容が共感を呼び、多くのトラックドライバーの皆様に支持されています。

物流2024年問題

【これまでの「とら子の一配一会」テーマ(一部抜粋)】

・業界を変えるために必要な事

・2025年の運送業がやるべきたった1つのこと

・2024問題とは何だったのか

・利用運送手数料を荷主が負担する!?を調べてみた

・店着価格制とは?

・労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針って何?っていう話

・「非効率な商慣行」の見直しが必要なのは誰?

・面接に落ちる人の特徴

・私の沸点を越えていった荷主たち

・運送業、人手不足の原因をまとめてみた

【連載開始7周年記念キャンペーンを開催!】

2018年2月の連載開始から7周年を迎え、連載回数100回を突破した8年目も「とら子の一配一会」はパワーアップしてお届けしていきます!

サービス開始から13周年を迎えた、トラックドライバー専門の情報サイトで、求人情報部門ではこれまでに累計6,000社以上の運送会社様に利用されています。

(主な特徴)

・現役配車係やトラックドライバーが手掛ける連載コーナーがあります。

・求人は緑ナンバー(貨物)のドライバーに特化しています。

(バス・タクシーは除外)

