29ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥Èà¥É¥Ç¥«¤¤á¥¢¥¤¥Æ¥à»ý»²¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¨´é¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì°û¤ß¤Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×
¢¡à¤¹¤Ã¤Ô¤óá¤Î¥ª¥Õ»Ñ¸ø³«!¢¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´é¤Î¾®¤µ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¤¦¤¹¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍÎÉþ¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Î¿¹¤¬¡¢´é¤ÎÂç¤¤µ¤Û¤É¤Î¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°û¤ßÊªÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì°û¤ß¤Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤¨´é¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¥Ç¥«¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥¹¥È¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤æ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£