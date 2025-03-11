Image: HMD

イヤホンの取り出しも一瞬。

外出先でワイヤレスイヤホンを使う人は多いと思います。モバイルバッテリーを携帯するする人は、もっと多いかな？

ふたつのアイテムを持つと荷物が増えますし、「アレ、どこにしまったっけ？」なんていらぬ手間まで出てきます。

荷物をスッキリさせられるイヤホン

「HMD Amped Buds」は1,600mAhのモバイルバッテリーでありつつ、ワイヤレスイヤホンがカッチリ気持ちよく収納できるユニークなガジェット。

ケースはMagSafeでiPhoneなど対応するスマホにくっついて無線充電できるので、ケーブル類も不要と超スマートです。

もちろん有線での充電も可能で、汎用性も高く設計されています。

音楽好きの頼れる相棒

アルミニウム合金が美しいケースは、薄さ14mmで80gと軽量。ケース充電で、音楽再生95時間分の電力を供給します。

イヤホンは10mmのドライバーおよび、ANC（アクティヴ・ノイズ・キャンセリング）とENC（環境ノイズ・キャンセリング）でクリアな通話も可能。

専用アプリでイコライザーをイジれば、好みの音作りもできます。

Image: HMD

毎日持ち歩きたくなる

ケースはIPX4、イヤホンはIP54防水で雨に降られても壊れにくいタフさです。

デザインもムダが一切なく、イヤホンをピッタリ収納できるハイブリッドさがスマートです。

Source: X, HMD via MIKE SHOUTS

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