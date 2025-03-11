必需品がドッキング。イヤホンを収納できるモバイルバッテリー
イヤホンの取り出しも一瞬。
外出先でワイヤレスイヤホンを使う人は多いと思います。モバイルバッテリーを携帯するする人は、もっと多いかな？
ふたつのアイテムを持つと荷物が増えますし、「アレ、どこにしまったっけ？」なんていらぬ手間まで出てきます。
荷物をスッキリさせられるイヤホン
「HMD Amped Buds」は1,600mAhのモバイルバッテリーでありつつ、ワイヤレスイヤホンがカッチリ気持ちよく収納できるユニークなガジェット。
Introducing HMD Amped Buds-because your ears deserve better!- HMD (@HMDdevices) March 2, 2025
95-hour of music playback
Active Noise Cancellation - goodbye, background chaos.
Reverse Wireless Charging Case - your buds have your back (literally).
Your playlist deserves this.
Coming VERY soon -… pic.twitter.com/15X0new34q
ケースはMagSafeでiPhoneなど対応するスマホにくっついて無線充電できるので、ケーブル類も不要と超スマートです。
もちろん有線での充電も可能で、汎用性も高く設計されています。
音楽好きの頼れる相棒
アルミニウム合金が美しいケースは、薄さ14mmで80gと軽量。ケース充電で、音楽再生95時間分の電力を供給します。
イヤホンは10mmのドライバーおよび、ANC（アクティヴ・ノイズ・キャンセリング）とENC（環境ノイズ・キャンセリング）でクリアな通話も可能。
専用アプリでイコライザーをイジれば、好みの音作りもできます。
毎日持ち歩きたくなる
ケースはIPX4、イヤホンはIP54防水で雨に降られても壊れにくいタフさです。
デザインもムダが一切なく、イヤホンをピッタリ収納できるハイブリッドさがスマートです。
Source: X, HMD via MIKE SHOUTS
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