『刀剣乱舞』10周年記念公演、黒羽麻璃央＆佐藤流司ら出演キャスト公開 7月に東京ドームで
ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの10周年を記念し、7月29日、30日に東京ドームにて開催する、「目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭（めでたやうたのほまれはなのまい じゅっしゅうねんしゅくがさい）」に出演する刀剣男士が11日公開された。
【画像】かっこいい！『刀剣乱舞』ミュージカル新作3月公演のビジュアル
今作では、2015年秋の「トライアル公演」から2025年春の「坂龍飛騰」までに出演した刀剣男士たちが集い、10周年という節目を華々しく祝う。
また、公式サイトでは、これまでのライブパート楽曲全174曲から好きな楽曲への投票（入れ札）を行える『大当歌誉入札会（おおあたりうたのほまれいれふだかい）』を16日まで実施中。「目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭」では、この入れ札の数に基づいて演目構成する。
■出演キャスト
三日月宗近役 黒羽麻璃央
小狐丸役 北園 涼
石切丸役 崎山つばさ
今剣役 大平峻也
加州清光役 佐藤流司
大和守安定役 鳥越裕貴
堀川国広役 阪本奨悟
蜂須賀虎徹役 高橋健介
長曽祢虎徹役 伊万里有
にっかり青江役 新木宏典
物吉貞宗役 横田龍儀
大倶利伽羅役 牧島輝
陸奥守吉行役 田村心
巴形薙刀役 丘山晴己
明石国行役 仲田博喜
鶴丸国永役 岡宮来夢
御手杵役 田中涼星
篭手切江役 田村升吾
桑名江役 福井巴也
松井江役 笹森裕貴
浦島虎徹役 糸川耀士郎
日向正宗役 石橋弘毅
豊前江役 立花裕大
大典太光世役 雷太
ソハヤノツルキ役 中尾暢樹
水心子正秀役 小西成弥
源清麿役 佐藤信長
五月雨江役 山崎晶吾（※崎＝たつさき）
村雲江役 永田聖一朗
大包平役 松島勇之介
山姥切国広役 加藤大悟
肥前忠広役 石川凌雅
鬼丸国綱役 林光哲
一期一振役 國島直希
大般若長光役 京典和玖
へし切長谷部役 木原瑠生
山姥切長義役 水江建太
南海太郎朝尊役 塩田一期
笹貫役 福澤侑
後家兼光役 佐奈宏紀
大慶直胤役 大友至恩
ほか
【日替わり出演】
7月29日：膝丸役 高野洸
7月30日：和泉守兼定役 有澤樟太郎、蜻蛉切役 spi
【画像】かっこいい！『刀剣乱舞』ミュージカル新作3月公演のビジュアル
今作では、2015年秋の「トライアル公演」から2025年春の「坂龍飛騰」までに出演した刀剣男士たちが集い、10周年という節目を華々しく祝う。
■出演キャスト
三日月宗近役 黒羽麻璃央
小狐丸役 北園 涼
石切丸役 崎山つばさ
今剣役 大平峻也
加州清光役 佐藤流司
大和守安定役 鳥越裕貴
堀川国広役 阪本奨悟
蜂須賀虎徹役 高橋健介
長曽祢虎徹役 伊万里有
にっかり青江役 新木宏典
物吉貞宗役 横田龍儀
大倶利伽羅役 牧島輝
陸奥守吉行役 田村心
巴形薙刀役 丘山晴己
明石国行役 仲田博喜
鶴丸国永役 岡宮来夢
御手杵役 田中涼星
篭手切江役 田村升吾
桑名江役 福井巴也
松井江役 笹森裕貴
浦島虎徹役 糸川耀士郎
日向正宗役 石橋弘毅
豊前江役 立花裕大
大典太光世役 雷太
ソハヤノツルキ役 中尾暢樹
水心子正秀役 小西成弥
源清麿役 佐藤信長
五月雨江役 山崎晶吾（※崎＝たつさき）
村雲江役 永田聖一朗
大包平役 松島勇之介
山姥切国広役 加藤大悟
肥前忠広役 石川凌雅
鬼丸国綱役 林光哲
一期一振役 國島直希
大般若長光役 京典和玖
へし切長谷部役 木原瑠生
山姥切長義役 水江建太
南海太郎朝尊役 塩田一期
笹貫役 福澤侑
後家兼光役 佐奈宏紀
大慶直胤役 大友至恩
ほか
【日替わり出演】
7月29日：膝丸役 高野洸
7月30日：和泉守兼定役 有澤樟太郎、蜻蛉切役 spi