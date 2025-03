「Chasing rainbows」の意味は？虹を追いかけるってどういう意味？【1分英会話】

正解は「非現実的な夢や目標を追いかける」でした!

あまりいい意味で使われることのないフレーズ。

「夢ばかりを見てないで現実を見なさい」というニュアンスで使われることが多いですよ。

A:「I’m still hoping to become a singer.」

(まだ歌手になりたいという夢を諦めきれないんだ)

B:「I think it’s time for you to stop chasing rainbows.」

(そろそろ現実をみないといけないと思うけど)