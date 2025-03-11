¡Ö½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢Éé½ý¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÂå¤ï¤ë¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ç3°ÂÂÇ1ÅðÎÝ
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½4µð¿Í¡Ê11Æü¡¢Ä¹ºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬¶ÛµÞ½Ð¾ì¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÂå¤ï¤ë»°ÎÝ¤Ç¡¢2²ó¤Î¼éÈ÷¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¡£4²ó¤«¤é¤Ï°ìÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö·ª¡Ê¸¶¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë2²ó¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç°æ¾å²¹Âç¤Î148¥¥íÄ¾µå¤òÃæÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢5²ó¤Ï»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤ÆÆóÅð¤òÀ®¸ù¡£7²ó¤Ïº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡¢9²ó¤ÏÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤ËÉÂ±¡¤ËÄ¾¹Ô¤·¤¿·ª¸¶¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»°ÎÝ¤ò¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤é¤ÈÁè¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¼ãÉð¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£